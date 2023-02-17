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Korumaları soru sormak isteyen muhabiri ve ‘4 enkazım var’ diyen vatandaşı itekledi. AKP'li başkana tepki yağdı

AKP'li Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, deprem bölgesinde kendisine soru sormak isteyen FOX TV muhabirinin sorularını görmezden gelerek cevap vermedi. O sırada Güngör'e "4 enkazım var" diye tepki gösteren bir yurttaşı ise, Güngör'ün korumaları itekledi.

Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma - 00:21
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AKP'li başkanın korumaları muhabiri ve depremzedeyi itekledi

Korumaları soru sormak isteyen muhabiri ve ‘4 enkazım var’ diyen vatandaşı itekledi. AKP'li başkana tepki yağdı
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Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler tüm Türkiye’yi derinden sarsarken; yöneticilerin deprem bölgesinde tavırları tepki çekmeye devam ediyor.

AKP'Lİ BAŞKANIN KORUMALARI MUHABİRİ VE DEPREMZEDEYİ İTTİ

Kahramanmaraş’ın AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile korumalarının deprem bölgesindeki hareketleri sosyal medyada gündem oldu.

Güngör, deprem bölgesinde kendisine soru sormak isteyen FOX TV muhabirinin sorularını görmezden geldi. Güngör’ün peşinden giden FOX TV muhabirine ise korumalar engel oldu. O sırada Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e “4 enkazım var” diye seslenen bir yurttaşı ise korumalar itekledi.

Bu hareketine sinirlenen yurrttaş, “Neden vuruyorsun bana, kime vuruyorsun” diye tepki gösterdi.

O anlar sosyal medyada yoğun tepki çekti.

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