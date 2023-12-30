Halkına yalan söyleyen Federasyon toptan istifa etmeli! Sedat Kaya yazdı

Kaynak: Haber Merkezi
Halkına yalan söyleyen Federasyon toptan istifa etmeli! Sedat Kaya yazdı
''Yaşasın özgür ve namuslu gazeteciler.''

Bir federasyon kendi halkına yalan söyler mi?
Bir federasyon 80 milyonu kandırmaya çalışır mı?
Maalesef dün bunu yaşadık.
Başında "Türkiye" vurgusu olan futbol federasyonu kendi halkına göz göre göre yalan söyledi.
Dün Riyad'taki Süper Kupa finali öncesi özgür, namuslu gazeteciler bas bas bağırdı.
"Süper Kupa oynanmayabilir. İptal edilmesi söz konusu."
Federasyon ne yaptı?
Doğruyu söyleyen gazetecileri yalanladı.
Maça 5 saat kala yapılan resmi açıklamaya bakın.

"Maçı Türk Bayrağımız huzurunda, 100. Yıl Kutlama Etkinlikleriyle, Şehitlerimiz için saygı duruşuyla ve sanatçı Norm Ender'in okuyacağı İstiklal Marşımız ile başlayacaktır. Bu konuda yapılan dezenformasyona itibar etmeyiniz."

Yalanın bacağı kısadır.
Federasyonun bu yalan açıklaması da kısa sürdü.
Maç saati geldiğinde gördük ki, özgür, namuslu gazeteciler haklı çıktı.
Fenerbahçe ve Galatasaray "Atatürk yoksa biz de yokuz" diyerek maça çıkmadı.
Böylece asıl dezenformasyonun federasyon tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
Bilge sözüdür.

"Az yalan söylenmez; bir kez yalan söyleyen her yalanı söyler!"

Ben şahsen artık bu federasyonun hiçbir açıklamasına inanmam.
Sadece Başkan Büyükekşi'nin istifası yetmez. Bu yalana bulaşan hepsinin gitmesi gerekir.
İyi ki hakikatin peşinde koşan özgür ve namuslu gazeteciler var.
Onlar da olmasa ne olacak bu halkın hali?

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