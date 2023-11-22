Güntekin Onay bahis mafyasının sistemini ifşa etti. Kimlerin dahil olduğunu isim isim saydı

Gazeteci Murat Ağırel’in ortaya attığı futbolda bahis şikesi ve kara para aklama skandalları gündemdeki yerini korurken bir iddiada Güntekin Onay’dan geldi.

Yayıncı kuruluşta yaptığı programda mafyanın gücünü anlatan Güntekin Onay, "Hong Konglu bahis mafyasının başı, 'Ben hapisten istediğim maçı istediğim sonuçla bitiririm. Biz en çok parayı NBA ve Premier Lig’den kazanıyoruz. Onları manipüle edebilecek gücümüz ve hakemlerimiz, oyuncularımız var. Hatta teknik adamlarımız bile var' diyor" dedi.