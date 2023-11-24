Gazeteci Murat Ağırel'e canlı yayında tehdit: Ayağını denk al

Taktik Mania Plus isimli YouTube kanalının canlı yayınında gazeteci Murat Ağırel tehdit edildi.

Programda, Murat Ağırel'in, 21 Kasım Salı günü Cumhuriyet Gazetesi'nde yayımlanan "Tuzlaspor’u araştırırken Eyüpspor Başkanı ve Galatasaray kongre üyesine ulaştım" başlıklı yazısı konuşuldu.

“AYAĞINI DENK AL AÇIK VE NET SÖYLÜYORUM”

Ağırel'in Galatasaray'ı "pisliğin içinde gibi" göstermeye çalıştığını iddia eden program sunucularından Nevzat Dindar, "Murat Ağırel, ayağını denk al açık ve net söylüyorum. Gazetecilik yap amenna. Zaten bu yönünü kimse eleştiremez, bir şey söyleyemez. Ama son dönemde yaptığın paylaşımlar ve Galatasaray'ı işi içeresine çekme çaban yakışıksız. Cumhuriyet'i kullanman da hiç kabul edilebilir değil" ifadelerini kullandı.

“BİR BAKMIŞSINIZ SİZİN SELANIZI OKUTUYOR"

Diğer sunucu Alper Mert ise "Bunu senden isteyenlere gerekli duruşu sergilemeni bekliyoruz. Belli ki bunu senden isteyenler var. Arkadaşlar unutmayın evden Galatasaray'ın cenazesine diye gidersiniz, Galatasaray'a bir bakmışsınız sizin selanızı okutuyor" diye konuştu.

AĞIREL: HODRİ MEYDAN. ELİNİZDEN GELENİ ARDINIZA KOYMAYIN

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Murat Ağırel, "Gördüğümü yazarım, araştırıp anladığımı anlatırım. Kimseye de sormam. Kovulurum yine yazarım, anlatırım. Kağıdım kalmaz duvara taşa yazarım. Ben gazetecilikten hiçbir güç karşısında boyun eğmeden gerçeği anlatmayı anlıyorum. Gel gör ki sonunda canlı yayında ölümle tehdit ediliyorum. Hodri meydan. Elinizden geleni ardınıza koymayın. Sizin bir hesabınız varsa milletin de hesabı var" dedi.