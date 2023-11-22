Başsavcılık futbol federasyonu başkanı hakkında soruşturma açtı. Yasa dışı bahisten şüpheleniliyor

Bulgaristan başsavcılığı futbol federasyonu başkanı Borislav Mihaylov hakkında soruşturma başlattı.

basında çıkan haberlerin ardından açılan soruşturmada, kamu fonlarının kötüye kullanılması ve yasa dışı bahis planlarına dahil olmak da dahil olmak üzere bir dizi ihlal ve potansiyel suç faaliyeti iddiaları araştırılacak.

Binlerce Bulgar taraftarda da federasyon başkanı Mihaylov'un istifasını talep etmek için sokaklara çıktı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya bir mektup yazan Bulgaristan başbakanı Nikolay Denkov, Mihaylov'u federasyon liderliğinden uzaklaştırıp geçici bir yönetim getirmesini istedi.

Başbakan Denkov, hükümetin internet sitesinde yayınlanan bir mektupta Infantino ve FIFA'ya, "Bulgar hükümeti bu gelişmelerden derinden rahatsız oldu" dedi. Ülkedeki futbol liderliğine yönelik "futbol kulüplerinin uzun süredir biriktirdiği eleştirilere ve memnuniyetsizliğe" atıfta bulunuldu.