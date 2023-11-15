Yasa dışı bahis borsasındaki fiyatlar ortaya çıktı. Penaltı kaçıran futbolcu zengin oluyor

Türkiye futbol liglerinde uygulanan kart indeksinin ardından penaltılara ödenen rakamlarda ortaya çıktı.

Yasa dışı bahis borsasındaki fiyatlar ortaya çıktı. Penaltı kaçıran futbolcu zengin oluyor

Fotospor’da yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı Sibergöz ve Mengene isimli yasa dışı bahis operasyonlarının ardından herkes diken üstünde.

Kısa süre önce Türkiye futbol liglerinde bir kart indeksi olduğu ortaya çıkmıştı... En üst ligden en lige doğru sarı kart ile kırmızı kart görmenin bir fiyatı olduğu iddialarının operasyonlar kapsamında araştırıldığı belirtilmişti.

MAÇIN ÖNEMİNE GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR
Sarı ve kırmızı kart görmenin ligine ve maçın önemine göre 5 bin ila 100 bin TL arasında değişen değerleri olduğundan bahsedilmişti.

Benzer bir durumun penaltılar için de olduğu iddia edildi. İddiaya göre en alt ligden en üste lige doğru penaltı yapmak, yaptırmak ve kaçırmakla ilgili bir "pazar" var.

Maçın dakikasına, ilk ya da ikinci yarıda olmasına, maçın skorunu değiştirmesine kadar pek çok durumlara bakılarak bir borsa oluştuğu belirtiliyor.

PENALTININ BEDELİ 1 MİLYON TL'Yİ BULUYOR
Yapılan ve kaçırılan penaltılar için oyunculara bazı zamanlar 500 bin TL'lere hatta 1 milyon TL'lere varan rakamlar ödendiğine dair zanlıların ifadelerinin yer aldığı iddia ediliyor.

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