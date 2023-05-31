Dövizlerini Türkiye'de bozduran gurbetçi 'Allah bu hükümeti başımızdan eksik etmesin çünkü alacağım daha çok daire var' dedi

Sokak röportajında konuşan bir gurbetçinin sözleri dikkat çekti.

Türkiye'de bozdurduğu dövizlerden bahsederek "Allah bu hükümeti başımızdan eksik etmesin, çünkü alacağım daha çok daire var" sözleri sosyal medyada gündem oldu...

Gurbetçi şöyle konuştu:

"ALACAĞIM ÇOK DAİRE VAR..."

"Şimdi uygun olup olmaması beni fazla ilgilendirmiyor. Ben yurt dışındayım. Şöyle söyleyeyim. Biraz önce para bozdurdum, aldığım para geçen seneye göre beni makul derecede ikna etti. Allah'ım inşallah bu hükümeti başımızdan eksik etmesin, çünkü alacağım daha çok daire var. Ama buradaki vatandaşa da Allah sabır versin."