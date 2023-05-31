Türkiye yüzyılı galiba başladı: Suriyelilerin Türklere “Ülkeden defolup gidin” dediğin günleri de gördük

Sokak röportajında konuşan Suriye kökenli bir şahsın söyledikleri pes dedirtti.

Türkiye yüzyılı galiba başladı: Suriyelilerin Türklere “Ülkeden defolup gidin” dediğin günleri de gördük

Sokak röportajları, sokaktaki insanın kimi zaman ilginç açıklamaları, kimi zaman vatandaşın gerçeği kimi zaman ise vatandaşın yaptıkları ile sosyal medyada gündem oluyor.

"Başıboş Kaçak Sorunu" isimli Twitter hesabının yaptığı paylaşım ise Türklere "pes artık" dedirtecek cinsten.

"Suriyelilerin türkleri kovduğu muhteşem türkiye yüzyılı" başlığı ile paylaşılan videoda Suriye kökenli olduğunu ifade eden bir şahsın söyledikleri düzensiz göçmenlerin sorun olmaktan öteye gittiğini gözler önüne serdi.

"ERDOĞAN'A OY VERMEYEN DEFOLUP GİTSİN"

Röportajı veren Suriyeli şahsın söyledikleri şu şekilde:

"Aslen Suriyeliyim. Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeyen bu ülkeden defolup gitsin. Anladın mı?"

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