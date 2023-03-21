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Jesus tramva geçiriyor. Gürcan Bilgiç'ten şok sözler

Jorge Jesus'un "Süper Lig'de maçlar sahada kazanılmıyor" sözlerine bir tepki de spor yazarı Gürcan Bilgiç'ten geldi.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 11:39
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Gürcan Bilgiç'ten Jesus'a ilginç gönderme

Jesus tramva geçiriyor. Gürcan Bilgiç'ten şok sözler
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Sabah Spor yazarı, Jorge Jesus'un "Maçlar sahada değil, masada kazanılıyor." sözleri üzerine çarpıcı bir yorumda bulundu.

Gürcan Bilgiç, "Jesus "Türkiye liginde maçlar sahada kazanılmıyor" dedi. Galatasaray, TFF'yi göreve davet etti. Diğer kulüpler sessiz. Bu sözler ceza gerektirir mi? Yoksa saygı duymak mı gerekir?" sorusu üzerine şu ifadeleri kullandı:

Jesus, ikinci kez kırmızı kart gördü. İkisinde de takımının hakkını savunurken, hakemlerin tepkisi ile karşılaştı. 35 yıldır teknik direktör ve bu sürede yaşamadığı kararlarla karşılaşıyor.

Yani; adam travma geçiriyor. "Sistem"in yıllardır Fenerbahçe'ye neler yaptığını 20 hafta geçtikten sonra kavrayabildi.

Bence Disiplin Kurulu bir savunma istesin, Jorge Jesus da vereceği ifade ile Türk futbol tarihine damga vursun. Aynaya baktırsın herkesi…

 

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