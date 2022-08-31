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Yolsuzluk, rüşvet usülsüzlük, soygun iddiaları havalarda uçuşuyor. Türkiye’deki son durumu en güzel anlatan paylaşım

Son dönemde gerek Sedat Peker’in rüşvet iddiaları gerek sessiz sedasız alınan ihaleler gerek de adaletin yaşanan kanunsuzluklara sessiz kalması ülke gündemini meşgul ederken, Türkiye’nin durumunu en güzel anlatan paylaşım sosyal medyayı yıktı geçti.

Haber Giriş: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:07
Son Güncelleme: 31 Ağustos 2022 Çarşamba - 17:25
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Yolsuzluk, rüşvet usülsüzlük, soygun iddiaları havalarda uçuşuyor. Türkiye’deki son durumu en güzel anlatan caps: Sen gördün mü kimin çaldığını?

Yolsuzluk, rüşvet usülsüzlük, soygun iddiaları havalarda uçuşuyor. Türkiye’deki son durumu en güzel anlatan paylaşım
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Organize suç örgütü lideri olduğu iddialarıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker’in gündeme getirdiği rüşvet ve yolsuzluk iddiaları Türkiye’nin gündemini çalkalamaya devam ediyor.

AKP milletvekillerinden, bürokratlara, Türkiye’nin en kritik kurumlarına hatta Cumhurbaşkanlığı sarayına kadar dayanan kirli rüşvet iddialarına iktidar adeta sessiz kalmaya devam ediyor.

Bazı milletvekilleri şahsen yaptığı açıklamalarla iddiaları yalanlama girişiminde bulunsa da belgelerle birlikte ortaya atılan iddialara ilişkin ne Emniyet ne de Adalet harekete geçmiş değil.

Sedat Peker’in geçtiğimiz yıldan beri yaptığı açıklamalarda çok ciddi rüşvet ve devleti zarara uğratma iddialarına yer verirken tüm bunlarla ilgili en ufak bir soruşturma başlatılmadı. Bazı suç duyuruları ise kovuşturmaya gerek duyulmadığı gerekçesiyle savcıklık ve mahkemelerce geri çevrildi.

Türkiye’nin gündemi uzun süredir yolsuzluklar ve devletin zarara uğratıldığı iddialarla çalkalanırken bu tarz iddiaların adalet koridorlarında gündeme getirilmemesi tartışılmaya devam ediyor.

Ormanların talan edilmesinden, maden arazilerine, kaçak yapılardan adrese teslim ihalelere birçok olay vatandaşta rahatsızlığa neden olurken takipsizlikle sonuçlanan davalar, görmezden gelinen ÇED raporları ve birçok iddia görmezden geliniyor.

İZAHI OLMAYANIN MİZAHI SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Türkiye’de izahı olmayan onlarca skandalın ise yine mizahı yapılıyor.

Son olarak paylaşılan bir paylaşım ise adeta sosyal medyayı yıktı geçti.

Söz konusu paylaşımda iki güvenlik kamerasının birbirine dönül olduğu görünüyor. Çevreyi izlemesi gereken kameralar birbirine bakarken aralarında geçen diyalog ise izleyenleri kahkahalara boğuyor.

Bir hızlık vakasının ardından iki güvenlik kamerasının arasında geçen diyalog öyle:

"Sen gördün mü kimin çaldığını?"

"Valla ben görmedim."

Söz konusu paylaşım binlerce paylaşım ve beğeni alırken vatandaşlar ise "Türkiye’nin durumunu en güzel anlatan paylaşım" yorumunda bulundu.

İşte o paylaşım:

 

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