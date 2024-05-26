Gururlu 100 yıl, onurlu 50 yıl…

Ankara’da Çankaya ilçesinin Bahçelievler semtindeki 36. Sokak’ta Nahide-Faik çiftinin ikinci evladı olarak 11 Haziran 1951’de dünyaya geldim.

Gazeteci merhum babam Faik Uğuroğlu’nun ortağı olduğu Yeni Tanin Gazetesinde 1969 yılında mesleğe stajyer olarak başladım. 1971 yılında SSK’lı oldum 1973 yılında Sarı Basın kartı başvurumu yaptım.

Rüzgârlı Sokak’ta “Baba Faik” olarak tanınan babamı 14 Temmuz 1983’te, annemi 24 Ocak 2000’de Cennet’e uğurladım.

1974 Kıbrıs Barış Harekâtı günleri çekilen bu tarihi fotoğrafta solda gözlüklü olan merhum ağabeyim Alirıza da merhum kardeşim Saruhan da gazeteciydi.

1962/1980 yıllarında 18 yıl Yenişehir kulübünde profesyonel olarak basketbol oynadım. (Sağ başta ayakta.)

1976’da Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümünden mezun oldum.

1980’de Eğirdir Dağ Komando okulundan Komando Asteğmen olarak mezun oldum ve çektiğim kura ile Yüksekova’da 18 ayda vatani görevimi tamamladım.

1981'de Haldun Simavi'nin günlük 1.2 milyon tirajlı Günaydın Gazetesine transfer oldum.

1981-1983 arası Cumhurbaşkanı Kenan Evren’i, 1983- 1990 arası Başbakan Turgut Özal’ı izledim.

1990'da Star Televizyonuna transfer olarak Ankara Temsilciliğini kurdum.

Anayasa değişikliği ile özel televizyon ve radyoların ile hukuki statü kazanmasında ve 3984 saylı RTÜK yasasının hazırlanmasında çok büyük emeğim ve katkım oldu.

2005 yılında STAR TV’den atıldım.

8 sene işsiz kaldım.

2013 yılında Sonsöz Gazetesinde Genel Yayın Koordinatörü ve köşe yazarı olarak aktif şekilde medyaya döndüm.

2018 Ekim ayında Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi olarak göreve başladım.

Flash Haber TV’de her Perşembe saat 21- 24:00 arası Adalet ve Demokrasi programını hazırlayıp sunuyorum.

1976’da evlendim, 2 oğlum evlendi, 2 kızım 2 kız torunum oldu.

O gün bugün mesleğimi aktif olarak sürdürüyorum.

İşte 50 yıllık gazeteci olarak cumhurbaşkanları ile fotoğraflarımı sunuyorum:

CHP’nin Ulus Gazetesinde çalışan babam 1957’deki, “Bayındırlık Bakanlığı koridorlarında yüzde 10 pazarlıkları oluyor” diye yazdığı için 16 ay fikir suçlusu olarak Ulucanlar Cezaevinde yattı.

Tahliyesi sonrası 2. Cumhurbaşkanımız ve CHP lideri İsmet İnönü evimize geldi.

6. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile (1903–1987)

7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile