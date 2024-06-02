Güzelhisar’ın güzel insanlarına çağrı

Cumhurbaşkanlığı, milletvekilliği ve belediye başkanlığı seçimleri öncesi AKP’nin yalan dolan, kumpas tuzaklarını hep yaşadık.

18 ve 19. Dönem Niğde Milletvekili olan Aksaraylı kardeşim Mahmut Öztürk, Aksaray Güzelhisar yerel seçiminin dönen dolaplar ile iptal edildiğini söyledi.

İYİ Parti Güzelhisar Belediye Başkanı Hazım Turan ile görüştüm.

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-Soru: Hayrola neden başkanlığınız gasp edildi?

Turan: 31 Mart tarihinde yapılan seçimi bildiğiniz gibi hemşerilerimin takdiri ve güveni ile İYİ Parti’mizi birinci çıkararak kazandık.

Ancak seçimden önce planlanarak kurulmuş olan komplo sonucu mazbatamızı alıp görevimize başlayamadık.

-Soru: Kurulan komplo nasıl oldu?

Turan: Seçimlerin yenilenmesi 2 kısıtlı vatandaşımızın oy kullanması sonucu gerçekleşen bir olaydır.

Ancak bu kısıtlı vatandaşlarımız, Güzelhisarlı vatandaşın bildiği gibi bizimle ilgisi hiç ilgisi olmayan kişilerdir.

Onların seçimlerde oy kullanmamaları gerekirdi.

-Soru: Nasıl oy kullandılar?

Turan: Seçmen listesinde bu vatandaşlarımızın isimleri karşısında (KISITLI) yazılması gerekirken her ne hikmetse yazılmamıştır.

Bu skandala dikkat çekiyorum.

Bunlardan Şaban isimli hemşerimizin ilk seçmen listesinde ismi yokken askı itiraz süresi içerisinde bir aday tarafından götürülerek bizzat yazdırıldığı, vasisi tarafından kalabalık bir ortamda söylenmiştir.

Bunlar planlanarak yapılmış ve seçimi kaybettikleri anda devreye sokacakları komplolar olduğu için, seçimi kaybettiklerinin ertesi günü koştura koştura bunlarla ilgili seçim kuruluna itiraz başvurusu yapmışlardır.

-Soru: Ya size oy verdilerse?

Turan: Kullanılan bu oyların kimlere verilebileceği de halkımızca bilinen bir gerçektir. Hepinizce malum olan ve olmayan birçok bilgi bazı insanlar tarafından bizlere ulaştırılmış ve yayınlamamız istenmiştir ama bizim aldığımız terbiye ve edebimiz gereği bunlara itibar etmedik.

İftira, yalan, dolan ve acz basit insanların işidir.

Hileyi, yalanı, iftirayı kendilerine hak sayanlara ders vermek ve yapılan haksızlığa dur demek seçmenlerimizin elindedir.

-Soru: Pazar günü(bugün) seçim yenilenecek. Seçmenlere ne mesaj vereceksiniz?

Turan: Biz laf söz üretmeye çamur atmaya değil hizmet etmeye geliyoruz.

Biz hakkımızı adalet çerçevesinde ararız ve arıyoruz. Gerek halkımıza yapılan bu çirkin oyunun gerekse yapılan iftiraların hesabını adalet önünde soracağız ve sonuna kadar bu işin arkasını bırakmayacağız.

Artık inanıyoruz ki vicdan sahibi her hemşerimiz yapılan bu haksızlığa sesiz kalmayacak ve ayak oyunlarıyla engellenen mazbatamızı bize geri verecek.

Bizden kavga, huzursuzluk bekleyenler boşa beklersiniz biz sadece hizmet düşünür hizmet üretiriz.

Biz millete efendi olmaya değil hizmetkâr olmaya adayız.

Değerli okurlarım,

31 Mart Yerel seçiminde İYİ Partili Hazım Turan yüzde 32,52 ile 549 oy, AKP’li Ünal Demircioğlu ise yüzde 32,46 ile 548 oy almış.

2 “Kısıtlı” vatandaş oy kullanmış ama 86 geçersiz oy olduğuna göre aslında seçimin iptal edilmemesi gerekirdi.

Bugün Güzelhisar seçmeleri sandık başına gidecek.

Onlara Ekrem İmamoğlu’nun 14 bin oy farkı ile seçildiğini ancak YSK tarafında seçimim iptal edilmesi nedeniyle ikinci kez 806 bin oy fark atarak seçildiğini hatırlatayım.

Güzelhisar’ın güzel insanları inanıyorum ki bu kumpas iptal kararına Turan’ı bu kez yüksek oy farkı ile seçerek en güzel yanıtı vereceklerdir.