Sezgin Baran Korkmaz duruşması bugüne çekildi. Bazı gazeteci ve siyasilerin kahvaltısı zehir oldu

VOA Türkçe'den Can Kamiloğlu'nun haberine göre, "Kara para aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlamalarından Washington'un talebiyle Avusturya'da tutuklanan, ardından da ABD'ye iade edilen SBK Holding'in patronu Sezgin Baran Korkmaz'ın Salt Lake City Mahkemesi'nde davası devam eden duruşma takviminde değişiklik yaşandı.

4 Ekim'de yapılan ve Korkmaz'ın katılmadığı son duruşmada, bir sonraki duruşmanın tarihi 17 Ocak 2023 olarak verilse de dava dosyasına giren son bilgiye göre, duruşmanın yarın yerel saatle sabah 10.00'da yapılacağı açıklandı.

Öte yandan duruşmanın tarihinin değişmesiyle ilgili olarak dosyaya yeni bir evrakın ya da belgenin konulmadığı aktarıldı. Davanın öne çekilmesini kimin talep ettiğine dair de herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Yarın yapılacak duruşmaya savcılık adına, kara para suçları ve suçla elde edilen varlıkların geri alınması konusunda uzman savcı Darrin McCullough, vergi suçları uzmanı savcılar Erika Suhr, Rich Rowlwing ve John Sullivian’ın katılması bekleniyor. Yarınki duruşmada Korkmaz’ı, avukatları Matt Crowl ve Nafiz Çekirge savunacak.

İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR?

Korkmaz, ‘1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı’ iddialarıyla suçlanıyor.

Adalet Bakanlığı, 2021 yılının nisan ayında hazırlanan iddianameye göre, Washakie Renewable Energy LLC şirketinin ortakları olan Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan tarafından Plymouth, Utah’ta biodizel üretildiği beyan edilerek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi alındığı, Korkmaz ve işbirliği yaptığı bu kişilerin vergi dairesini dolandırarak aldıkları teşvik gelirleriyle lüks evler ve çeşitli emlaklar satın aldıkları kaydedildi.

Korkmaz’ın, ABD Vergi Dairesi’nden (IRS) elde ettikleri yasadışı teşvik gelirleriyle Türkiye’de havayolu şirketi Borajet, ilaç firması Biofarma, şirketleri de satın aldıkları kaydedildi.

‘Sahtekarlık’ yoluyla elde edilen gelirlerin ayrıca, ‘Queen Anne’ isimli bir yat, Türkiye’de bir otel ve lüks villa ve apartman dairelerin satın alındığı kaydedildi. Bir villa ve daire satın almak için kullandıkları iddia edildiği belirtildi.

Adalet Bakanlığı, 2021 yılının Temmuz ayında müsadere altına alınan ‘Queen Anne’ yatını ABD Bölge Hakimi Jill Parrish’in Ekim 2021 tarihli emri uyarınca bu yılın başlarında 10,1 milyon dolara satıldığı kaydedildi.

Korkmaz’ın Türkiye ve Avrupa’daki diğer şirketleri ve mal varlıkları için de ABD’nin müsadere edilmesi talebinde bulunduğu hatırlatıldı.

Korkmaz’ın hakkında hazırlanan iddianameye göre, 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston’ı, bazı üst düzey hükümet yetkilileri aracılığıyla federal soruşturmadan aleyhlerine açılan davalarından koruyabileceğini iddia ederek 6 milyon dolar dolandırdığı belirtildi.

Ayrıca Korkmaz’ın Kingston ve Termendzhyan’a karşı devam eden ceza davasında, federal ajanlara ‘yanlış beyanlarda bulunduğu, Termendzhyan tarafından kontrol edilen bir banka hesabına gönderilen yaklaşık 38 milyon dolarlık banka havalesi konusunda yetkililere yalan söylediğinin’ iddialar arasında yer aldığı belirtildi.