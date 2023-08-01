Sezgin Baran Korkmaz ABD’de tahliye edildi

ABD'de "sahtecilik" suçundan tutuklanan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz, yargılandığı davadan tahliye edildi.

Sezgin Baran Korkmaz ABD’de tahliye edildi

Patronlar Dünyası’nın özel haberine göre, Türkiye'de "kara para aklamak" iddiasıyla aranan SBK Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz Avusturya'da yakalanıp ABD'ye iade edilmişti. Korkmaz hakkında birçok suç duyurusu yapıldı.

Amerika'nın Utah eyaletinde de vergide sahtecilik yapmaktan ceza alan bir şirketle ilişkisi olan Sezgin Baran Korkmaz, Türkiye'de kara para aklama suçundan hakkında soruşturma sürerken 5 Aralık 2020'de yurt dışına çıktı.

2 Mayıs 2021 tarihinde hakkında açılan soruşturmalar tamamlanan Korkmaz'ın 6 şirketi üzerinden 132 milyon dolar kara para akladığı gerekçesiyle 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

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ABD’DE TUTUKLANDI

Bu süreçte Avusturya'da yakalanan Sezgin Baran Korkmaz, ABD'ye iade edildi. Korkmaz, ABD'nin Utah eyaletinde "1 milyar dolarlık biodizel sahtekarlığına karıştığı, haksız bir şekilde vergi dairesinden teşvik olarak alınan parayı akladığı, para transferi dolandırıcılığı" iddialarıyla açılan davada tutuklandı.

İddianamede Washakie Renewable Energy LLC şirketinin ortakları olan Jacob Kingston, Isaiah Kingston ve Levon Termendzhyan tarafından Plymouth, Utah'ta biodizel üretildiği beyan edilerek 1 milyar dolardan fazla vergi iadesi alındığı, Korkmaz ve işbirliği yaptığı bu kişilerin vergi dairesini dolandırarak aldıkları teşvik gelirleriyle lüks evler ve çeşitli emlaklar satın aldıkları kaydedildi.

İddianamede, 2018 yılının başlarında Jacob Kingston ve Isaiah Kingston'ı, bazı üst düzey hükümet yetkilileri aracılığıyla federal soruşturmadan aleyhlerine açılan davalarından koruyabileceğini iddia ederek 6 milyon dolar dolandırdığı belirtildi. Ayrıca Korkmaz'ın Kingston ve Termendzhyan'a karşı devam eden ceza davasında, federal ajanlara ‘yanlış beyanlarda bulunduğu, Termendzhyan tarafından kontrol edilen bir banka hesabına gönderilen yaklaşık 38 milyon dolarlık banka havalesi konusunda yetkililere yalan söylediğinin' iddialar arasında yer aldığı belirtildi.

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ABD'DEKİ DAVADA TAHLİYE EDİLDİ

Yargılama sürerken Sezgin Baran Korkmaz geçen hafta bir kez daha hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Korkmaz'ın tahliyesine hükmetti. Sezgin Baran Korkmaz'ın itirafçı olmak gibi bir kararı bulunmadığı belirtildi. Korkmaz, Ekim 2023'te jüri önüne çıkacak ve o tarihe kadar da tutuksuz yargılanacak.

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