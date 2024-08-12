Hacıosmanoğlu Galatasaray maçının faturasını anında kesti. Halil Umut Meler dondu kaldı

Mor koyun meler gelir

Yavrum dağları deler gelir

Hakikatlı başkan olsa

Kalemi kırıp gelir…

Evet bu güzel türkümüze bir ironik ekleme yaptık.

Yeni Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, VAR hakeminin hata yapma şansı olmadığını, yapanın yanına kalmayacağını ilan etmişti.

Tesadüf bu ya. Daha açılış maçında balta taşa vuruldu.

Galatasaraylı Batshuayi’nin attığı gol net ofsayt. VAR devreye girmedi. Hakem golü verdi.

Bakalım Riva’da neler oldu neler.

Halil Umut Meler. Diğer yanda, yeni TFF başkanı. Sözünün arkasında duran Başkan, önce yardımcısı Mecnun Otyakmaz ile birlikte MHK başkanıyla görüşüp bilgi aldı. MHK’da Meler’i hatalı buldu.

Cesur söylem. Hakkını teslim edelim.

Hacıosmanoğlu, Meler’i bağlattı.

İşte kıyamet saati. Meler, kem, küm!..

Başkan bodoslama dalmış.

“Yirminin üstünde kamera. Teknoloji elinizin altında. Hala ofsayt belirleme kapasiteniz mi yok? Asla bunu kabul etmiyorum. Daha önce ilan ettiğim gibi VAR da hataya yer yok. Gerisini MHK başkanı sizin ile paylaşacak” dedi.

Meler’in 'her açıdan baktık efendim…' Sözlerine itibar etmeyip dinlemedi.

Başkan, Ferhat Gündoğdu’ya anında talimat verdi.

"Kendimizi anlatamadık galiba. Hala eski düzenin devam ettiği kafasındalar. Siz gerekeni yapın. Mecnun başkanı bizzat bilgilendirin. Adil yönetim için hiç bir hakemin ismine, cismine bakmayın. Kalemini kırın” diyerek de yol gösterdi.

Yahu bu hakem camiası bir acayip. Matruşka gibi mübarek. İçi içe geçmiş girift ilişkiler. Gruplaşmalar. Her halt mevcut. Başkan, yönetim getirip götürme yolunda lobileri var gibi. Senelerdir ne MHK ve TFF Başkan ve yönetimleri gitti geldi. Sonuç değişmedi.

Saz hakemlerin elinde. İstedikleri gibi, çalıp oynuyorlar. Hem de, her telden. Havadan, sudan, civadan..

102 element var!

Liglere, kupalara ayar verip durdular.

Öyle ki, hakemlerin konuşulmadığı sezon yok.

Bakalım bu kez nasıl olacak. Yeni başkanın Meler ile başlattığı adil yönetim şeması, nasıl şekillenecek. Başkandan talimat alan Gündoğdu hangi yolu izleyecek?

Sözlü uyarı en tepeden yapıldı zaten.

Yöntem şöyle işleyecek. Uyarı ile birlikte görev vermeme. Hataya göre süre. O da 2 maçtan başlayacak. Ceza alan hakem için birbirinden habersiz iki özel gözlemci atanacak. Gelecek raporlara göre gard alınacak. Üç tekrar halinde; ‘DÜDÜK AS’ denilecek.

Vallahi bayıldım. Yol, yöntem on numara. Önemli olan icraat. Meler’e yapıp, başkasına yapmamak olmamalı.

Başkan kararlı. Kulüpler destek oluyor. İşte bu yüzden rezerv hakem havuzu kuruldu. Başında eski hakem MHK üyesi Ahmet Şahin var.

Bu Şahin’in, önceki dönemlerde pek bir icraatı yok. Hani, belki artık düzenin adamı olmaması gerektiği aklına gelmiş olur.

Şahin, aksi taktirde atmacalar aportta bekliyor haberin olsun!