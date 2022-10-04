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  • Hadi oradan Miço. Yunan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye küstah sözler. Tarihi öğrenmek istiyorsan Ege’nin serin sular

Hadi oradan Miço. Yunan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye küstah sözler. Tarihi öğrenmek istiyorsan Ege’nin serin sularına bak

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye’yle ilgili yaptığı açıklamada, "Tarihin havai fişeklerle yazılmadığını Yunan halkının biliyor" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 4 Ekim 2022 Salı - 15:27
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Hadi oradan Miço. Yunan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye küstah sözler. Tarihi öğrenmek istiyorsan Ege’nin serin sularına bak

Hadi oradan Miço. Yunan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye küstah sözler. Tarihi öğrenmek istiyorsan Ege’nin serin sularına bak
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada son zamanlarda Ankara ve Atina arasında yükselen tansiyona dair değerlendirmelerde bulundu. Miçotakis, Türkiye'den gelen açıklamaların, ülkesinin "kırmızı çizgilerine bastığını" söyledi.

Miçotakis, "Benzeri görülmemiş tehditler kırmızı çizgilere çarpmaktadır. Sınırlarımızın gri değil mavi olduğunu açıkça belirttik" dedi.

Yunanistan'ın "aşılmaz duvarının silahlı kuvvetleri ve güçlü müttefikleri" olduğunu belirten Miçotakis, "Komşularımızla ilişkilerimizde güven istiyoruz" ifadesinde bulundu. Miçotakis, "Türk hükümetinin açıklamalarının zehri, halkımıza ulaşmıyor. Yunanlılar ve Türkler dosttur; bilirler ki, birileri haritaları değiştirse bile coğrafya değişmez" diye konuştu.

Yunan Başbakan ayrıca, "tarihin havai fişeklerle yazılmadığını Yunan halkının bildiğini" sözlerine ekledi.

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Insan
4.10.2022 16:00
Rusaya elestiri yaparken ab ab nin sinir genistetme oparasyonuna susanlara bak iki keci otlagi yerlerde savasmi cikaracigiz denilenlerin geldigi son durum  
 
TURKİYE GİBİ OKYONUSLARDA YÜZEMEZ
4.10.2022 15:58
Yunan başbakanı da gidici oldugu için ŞAŞIRMIŞ  
 
Kitka
4.10.2022 15:49
Abd ye bu kadar güvenme  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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