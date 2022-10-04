Hadi oradan Miço. Yunan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye’ye küstah sözler. Tarihi öğrenmek istiyorsan Ege’nin serin sularına bak

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada son zamanlarda Ankara ve Atina arasında yükselen tansiyona dair değerlendirmelerde bulundu. Miçotakis, Türkiye'den gelen açıklamaların, ülkesinin "kırmızı çizgilerine bastığını" söyledi.

Miçotakis, "Benzeri görülmemiş tehditler kırmızı çizgilere çarpmaktadır. Sınırlarımızın gri değil mavi olduğunu açıkça belirttik" dedi.

Yunanistan'ın "aşılmaz duvarının silahlı kuvvetleri ve güçlü müttefikleri" olduğunu belirten Miçotakis, "Komşularımızla ilişkilerimizde güven istiyoruz" ifadesinde bulundu. Miçotakis, "Türk hükümetinin açıklamalarının zehri, halkımıza ulaşmıyor. Yunanlılar ve Türkler dosttur; bilirler ki, birileri haritaları değiştirse bile coğrafya değişmez" diye konuştu.

Yunan Başbakan ayrıca, "tarihin havai fişeklerle yazılmadığını Yunan halkının bildiğini" sözlerine ekledi.