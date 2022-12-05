İktidar partisinde seçim hazırlıkları sürüyor.

Erdoğan ile bir araya gelen İbrahim Tatlıses, Megri Megri'yi yeniden söyledi. Erdoğan da alkışlayarak şarkıya eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı.

Tatlıses, Erdoğan'dan izin isteyerek "Megri Megri"yi söylemeye başladı. Yıllar sonra yeniden İbrahim Tatlıses tarafından söylenen Megri Megri'ye Erdoğan'ın alkış tutarak eşlik ettiği görüldü.

TATLISES, "MEGRİ MEGRİ" ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Buluşmada sanatçı İbrahim Tatlıses, "Megri megri" şarkısını seslendirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da sosyal medya hesabı üzerinden "Megri megri" parçasının söylenilmesine tepki gösterdi.

Tanal paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Oy avcılığı için "Megri megri" geri döndü..."

MEGRİ MEGRİ'NİN TÜRKÇE ANLAMI

Dağların başı dumanlıdır babam

Yaralar derindir dermansızdır kuzum

Acep biz neden bu haldeyiz ağlama ağlama

Bu ne haldir ağlama ağlama

Bu ne yas ne zevaldir ağlama ağlama

Artık inleme ağlama ağlama

Bu karanlığı yırtın babam

Bu tarihleri baştan örün kuzum

Halkımızın gerçekliğini görüyoruz

ağlama ağlama ağlama

Bu ne haldir ağlama ağlama

Bu ne yas ne zevaldir ağlama ağlama

Artık inleme ağlama ağlama.

NE OLMUŞTU?

16 Kasım 2013'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani Diyarbakır'da buluşmuştu. Mitingde Şivan Perwer ile İbrahim Tatlıses, konuşmaların ardından "Megri megri" şarkısını söylemişti. Şarkı sırasında Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamamıştı.