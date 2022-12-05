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'Megri megri' geri döndü

AKP iktidarı seçim çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken, yıllar sonra yine ve yeniden Erdoğan'ın katıldığı bir etkinlikte, sanatçı İbrahim Tatlıses "Megri megri" şarkısını seslendirdi. 'Megri Megri' çözüm sürecinin sembolleşen şarkılarından biri olmuştu.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 10:26
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Çözüm sürecinin sembolleşen şarkılarından biriydi. 'Megri Megri' geri döndü

'Megri megri' geri döndü
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İktidar partisinde seçim hazırlıkları sürüyor. 

Erdoğan ile bir araya gelen İbrahim Tatlıses, Megri Megri'yi yeniden söyledi. Erdoğan da alkışlayarak şarkıya eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesindeki İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" programına katıldı. 

Tatlıses, Erdoğan'dan izin isteyerek "Megri Megri"yi söylemeye başladı. Yıllar sonra yeniden İbrahim Tatlıses tarafından söylenen Megri Megri'ye Erdoğan'ın alkış tutarak eşlik ettiği görüldü.

TATLISES, "MEGRİ MEGRİ" ŞARKISINI SESLENDİRDİ

Buluşmada sanatçı İbrahim Tatlıses, "Megri megri" şarkısını seslendirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da sosyal medya hesabı üzerinden "Megri megri" parçasının söylenilmesine tepki gösterdi. 

Tanal paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Oy avcılığı için "Megri megri" geri döndü..."

MEGRİ MEGRİ'NİN TÜRKÇE ANLAMI

Dağların başı dumanlıdır babam
Yaralar derindir dermansızdır kuzum
Acep biz neden bu haldeyiz ağlama ağlama
Bu ne haldir ağlama ağlama
Bu ne yas ne zevaldir ağlama ağlama
Artık inleme ağlama ağlama

Bu karanlığı yırtın babam
Bu tarihleri baştan örün kuzum
Halkımızın gerçekliğini görüyoruz
ağlama ağlama ağlama
Bu ne haldir ağlama ağlama
Bu ne yas ne zevaldir ağlama ağlama
Artık inleme ağlama ağlama.

NE OLMUŞTU?

16 Kasım 2013'te dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani Diyarbakır'da buluşmuştu. Mitingde Şivan Perwer ile İbrahim Tatlıses, konuşmaların ardından "Megri megri" şarkısını söylemişti. Şarkı sırasında Emine Erdoğan gözyaşlarını tutamamıştı.

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Veli
5.12.2022 11:04
Akp yi ibrahim tatlıses kurtaracak. Adamın ayakta duracak hali yok. Bir tarafı felçli. Milletvekili adayı da yapılır. Gençlerde iş yok diye almanya ya gitsin.  
 
Bgün
5.12.2022 11:03
Bahçeli Meğri Meğriyi beğeniyor mu?Vizyona bakar mısınız?  
 
Yurtsever Devrimci
5.12.2022 10:58
Öcalanı affedip milletvekili adayı yaparsa şaşmayın.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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