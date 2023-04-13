Hadise Hatay’da depremzede çocuklarla buluştu. Çadırda derse katıldı

Editör: Osmancan EROK

Şarkıcı Hadise deprem felaketinden sonra bölgeye maddi ve manevi destek vermeye devam ediyor.

Hollanda ve Belçika’da düzenlenen bağış kampanyalarına da katılan Hadise, önceki gün çocuk hakları savunucusu olduğu UNICEF ile Hatay’a gitti.

Orhanlı’daki Çocuk Dostu Alanı’ndaki çadır sınıflarda derslere katıldı. Yardım malzemelerini dağıtan şarkıcı çocuklarla oyunlar oynadı.

O anları Instagram hesabından yayınlayan Hadise, hayranlarının takdirini kazandı.

“ANNEME YOLLADIĞIM FOTOĞRAF”

Hadise geçen günlerde paylaştığı makjaysız fotoğrafının altına “Bu fotoğrafı 24 Şubat’ta çekmiştim. Uykusuz bir gece anneme atmıştım, ‘Annem uyuyamıyorum’ diye. O kadar anne evladını kaybetti bu depremde. Hâlâ içim yanıyor” yazmıştı.

