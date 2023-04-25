Hadise'den Hasan Can Kaya'ya sürpriz ziyaret

Rapçi Murda’nın konuk olduğu bölümde Konuşanlar izleyicisi büyük bir sürprizle karşılaştı. Çekim sırasında Hadise birden stüdyoya girdi. Hadise’nin stüdyoya gelmesiyle Murda ve Hasan Can Kaya kadar programı izleyenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi ve şarkıcıyı alkışlarla karşıladı.

Ünlü komedyenin soruları ve esprileri karşısında çok eğlenen konuklar stüdyoda kahkaha tufanı yaşadı. Programı çok severek izlediğini söyleyen Hadise “Programı çok severek izliyorum. İlk kez bugün gelebildim” dedi.

Kaynak Medyatava