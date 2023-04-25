Hadise'den Hasan Can Kaya'ya sürpriz ziyaret

Hadise, ünlü komedyen Hasan Can Kaya’nın sunduğu Konuşanlar programının çekimlerinde sürpriz yaptı. Murda’nın konuk olduğu bölümde birden stüdyoya giren Hadise tüm izleyicileri şaşırttı.

Hadise'den Hasan Can Kaya'ya sürpriz ziyaret

Rapçi Murda’nın konuk olduğu bölümde Konuşanlar izleyicisi büyük bir sürprizle karşılaştı. Çekim sırasında Hadise birden stüdyoya girdi. Hadise’nin stüdyoya gelmesiyle Murda ve Hasan Can Kaya kadar programı izleyenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi ve şarkıcıyı alkışlarla karşıladı.

1-tq1e-cover.webp

Ünlü komedyenin soruları ve esprileri karşısında çok eğlenen konuklar stüdyoda kahkaha tufanı yaşadı. Programı çok severek izlediğini söyleyen Hadise “Programı çok severek izliyorum. İlk kez bugün gelebildim” dedi.

Kaynak Medyatava

İlgili Haberler
Hadise yeni küvet pozlarıyla hayranlarına teşekkür etti
Hasan Can Kaya'dan 'Hadise' açıklaması. Yılın son aşk dedikodusu
Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
Çiftçiye ekmek teknesi öldürdü Güncel
Çiftçiye ekmek teknesi öldürdü
Semih Saygıner Kore'ye transfer oldu Spor
Semih Saygıner Kore'ye transfer oldu
Kılıçdaroğlu’ndan gözaltına alınan Türk vatandaşı için İsrail’e çağrı Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan gözaltına alınan Türk vatandaşı için İsrail’e çağrı
Sinan Oğan TRT'nin önüne gitti: Her gün gelip buradan yayın yapacağım Güncel
Sinan Oğan TRT'nin önüne gitti: Her gün gelip buradan yayın yapacağım
Uzmanından korkutan açıklama: Kemik erimesi sakatlık ve ölümlere neden olabilir Sağlık
Uzmanından korkutan açıklama: Kemik erimesi sakatlık ve ölümlere neden olabilir
Kadınlar iç çamaşırına kadar soyunmak zorunda Dünya
Kadınlar iç çamaşırına kadar soyunmak zorunda
Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı Spor
Sivasspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı