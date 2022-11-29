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Türkiye'deki baronlara kötü haber çabuk geldi

Europol tarafından yönetilen ve "Çöl Işığı" adı verilen operasyon, İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirildi. Operasyonda 30 tondan fazla kokain ele geçirilirken, 49 kişi de gözaltına alındı.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 10:07
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İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde 30 tondan fazla kokain ele geçirildi. Türkiye'deki baronlara kötü haber çabuk geldi. ''Süper Kartel'' çökertildi 

Türkiye'deki baronlara kötü haber çabuk geldi
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BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre, Avrupa Birliği Polis Teşkilatı’nın (Europol), altı ülkede gerçekleştirdiği "Çöl Işığı" adlı operasyonda, Avrupa'da kokain ticaretinin yaklaşık üçte birini kontrol eden ve "Süper kartel" denilen uyuşturucu çetesi çökertildi. Operasyonda 30 tondan fazla kokain ele geçirilirken, 49 kişi de gözaltına alındı.

Europol tarafından yönetilen ve Çöl Işığı adı verilen operasyon, 8 - 19 Kasım tarihleri arasında, İspanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) gerçekleştirildi.

ABD ve Dubai polisinin de destek verdiği operasyonlarda, Avrupa'daki kokain ticaretinin yaklaşık üçte birini kontrol eden ve "Süper kartel" adı verilen uyuşturucu şebekesi hedef alındı.

49 KİŞİ GÖZALTINDA

Yaklaşık iki yıldır hazırlığı süren operasyon sonucu, 30 tondan fazla kokain ele geçirildi. Suç örgütünün, geniş çaplı kara para aklama da dahil, birçok faaliyetine son verildi. Operasyon kapsamında 49 kişi de gözaltına alındı.

Dubai'de yakalanan suç örgütü liderlerinden ikisinin Hollanda vatandaşı olduğu belirlendi. Hollanda medyasına göre, bu kişilerden biri 37 yaşında Fas kökenli Hollanda vatandaşı, diğeri de 40 yaşında Bosna Hersek kökenli bir Hollandalı.

Bu kişiler, Rotterdam Savcılığı tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ile suçlanıyor ve bu nedenle haklarında yakalama emri bulunuyordu. Operasyon, suç örgütlerinin yaygın biçimde kullandığı Sky ECC kripto telefonlarda ele geçirilen şifreli mesajların ardından derinleştirildi.

"GÜÇLÜ MESAJ GÖNDERDİ"

Takibe alınan Hollanda vatandaşı suç örgütü üyeleri Dubai'de yakalandı. Rotterdam Savcılığı'na göre, son iki yılda Hollanda'ya tonlarca kokain sokan bu kişiler, suç örgütü üyeliği, kara para aklama, yolsuzluk ve ateşli silah bulundurmaktan yargılanıyor.

Suç örgütü üyelerinin, uyuşturucu ve uyuşturucu yapımında kullanılan hammaddeleri, Belçika'daki Anvers limanı üzerinden, Hollanda'ya naklettiği bildirildi.

Hollanda medyasına göre Dubai, uzun süredir uyuşturucu kaçakçıları için bir sığınak olarak görülüyor. Bu nedenle Europol, Eylül ayında BAE İçişleri Bakanlığı ile işbirliğini geliştirmek için bir anlaşma imzaladı.

Anlaşma sonucu, BAE irtibat görevlileri, Lahey'deki Europol Genel Merkezi'nde konuşlandırılmaya başlandı. Europol Dubai'deki operasyonla, kendilerine sığınak arayan suçlulara güçlü bir mesaj gönderildiğini açıkladı.

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