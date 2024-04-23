Hakan Çalhanoğlu canlı yayında kendini tutamadı. Flaş Milli Takım tepkisi

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Hakan Çalhanoğlu canlı yayında kendini tutamadı. Flaş Milli Takım tepkisi
Inter ile şampiyonluk yaşayan Hakan Çalhanoğlu, milli takımdaki performansına yönelik eleştirilere tepki gösterdi.

İnter formasıyla harika bir performans sergileyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, dün akşam Milan maçının ardından şampiyonluk sevinci yaşadı.

Hakan Çalhanoğlu bir taraftar İtalya Serie A şampiyonluğunun keyfini çıkarırken, diğer taraftan kendisine yöneltilen milli takım eleştirileri nedeniyle üzgün.

Inter'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan ve ilk kez Serie A şampiyonluğu yaşayan Çalhanoğlu, kendisine yapılan milli takım eleştirileri nedeniyle kırıldı.

30 yaşındaki futbolcu katıldığı bir canlı yayında "Boş boş konuşuyorlar sinirleneceğim... 'Milli takımda yoksun' falan diyorlar, boş yapmasınlar ya." ifadelerini kullandı.

Başarılı oyuncu bu sezon Inter formasıyla 37 maçta 13 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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