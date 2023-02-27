﻿Hakan Çalhanoğlu Premier Lig'e gidiyor. Bonservis bedeli belli oldu

İtalya Serie A takımlarından Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'rna 2 İngiliz kulübünün talip olduğu ileri sürüldü.

İspanyol basınında çıkan haberde Inter'in, yaşadığı finansal fair play sorunu nedeniyle Hakan'ın satışına sıcak baktığı, Premier Lig'den Leeds United ve Southampton'ın da harekete geçtiği belirtildi.

Hakan Çalhanoğlu'nun bonservis bedelinin 25 milyon euro olarak belirlendiği de haberde yer aldı.

Inter'de bu sezon 32 maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 3 gol atarken 6 asist yaptı.