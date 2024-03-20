Hakan Fidan’dan çok çarpıcı açıklamalar

Hakan Fidan 27 Mayıs 2010’da 42 yaşında MİT müsteşarlığı görevine atandı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde göreve gelen en genç MİT müsteşarı ve Sönmez Köksal'dan sonra teşkilat dışından atanan ikinci isim oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hakan Fidan hakkında şunları söylemişti:

- “Benim sır küpüm. Türkiye Cumhuriyeti devletinin sır küpü. Türkiye’nin geleceğinin sır küpü.

Operasyon yapacakları zaman görevlendirmeyle devlet adına giderler.

ABD, Rusya, Çin, Batı ülkelerinin hepsinde var. İmralı’ya da gönderen benim, Oslo’ya da gönderen benim. Niye, ortada bir problem var. Terör mücadelesinde başarılı olmamız lazım. Bunun için bazı bilgi alışverişlerine sahip olmamız lazım.”

13 yıl MİT müsteşarlığı yapan Fidan 4 Haziran 2023’te Erdoğan tarafından Dışişleri Bakanlığı’na atandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile Irak’ın başkenti Bağdat’a giden Hakan Fidan Mudanya’daki toplantıda çok önemli açıklamalar yaparak dedi ki;

“Hükümetimizde askerimizle, güvenlik güçlerimizle terörle mücadelede son 21 yılda kaydedilen mesafe apaçık ortadadır.

Terör illetini sadece ülkemizden değil, sınır ötemizden de temizle çabalarımız tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanımız ve MİT Başkanımızla Bağdat'taydık.

Hem kendi sınırlarımız içinde hem sınırlarımız dışında terörist unsurları temizleme irademizi Irak mevkidaşlarımızla paylaştık.

Onlardan da bu konuda bizimle birlikte ortak hareket edeceklerine dair söz aldık.

PKK'nın Irak'ın çıkarlarına aykırı hareket eden ve orada da müsaade edilmemesi gereken bir örgüt olduğunu ilk defa bu süreç sayesinde muhataplarımız kabul ettiler.

Iraklı kardeşlerimizle iş birliğimiz ve koordinasyon toplantılarımız önümüzdeki süreçte de devam edecek.

Son 21 yılda terörle mücadelede ve milli güvenlik sistemimizde daha önce eşi benzeri görülmemiş başarılara imza attık.

Değerli okurlarım,

Yıllardır sadece silahlı mücadele ile terör sonlandırılmaz. Diplomatik ilişkiler ve teröre destek veren ülkelerle de diplomatik savaş kazanılmalı dedik.

Fidan’ın “21 yıl sonra bir ilk” dediği açıklama bu açıdan çok değerli.

Ancak bunu ilk ve tek adım olarak değerlendirmek lazım.

Gerek Suriye ile gerek Amerika ve Avrupa Birliği üyeleri ile de Irak benzeri diplomatik sözlerin alınması, anlaşmaların da hızla yapılması şarttır.

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine verdiği destek ile bu diplomatik atak büyük anlam ve destek kazanır.

Hakan Fidan’ın terörle mücadelede MİT’in etkinliği konusunda yaptığı şu açıklamada çok önemli:

“MİT'teki görevim sırasında arkadaşlarımızla geliştirdiğimiz kendi aramızda bir konsept vardı. Terörle mücadeleyle alakalı.

Sadece karşımıza çıkan teröristle uğraşmayacağız peşine düştüğümüz teröristi yakalayıp gereğini yapacağız diye. Öyle de yaptık.”

Son yıllarda MİT’in silahlı operasyonları özellikle PKK’nın yönetim kadrolarına çok büyük darbe vurdu.

Bu değişim için de Fidan’ı ve MİT’in kahraman mensuplarını kutluyorum.