Dünyanın gözü önünde tenis maçında diplomatik kriz çıktı

Dünyanın en iyi raketlerinin yarıştığı Avustralya Open’da gençler klasmanında Ukraynalı ve Rus iki kadın tenisçinin el sıkışması gündem yarattı.

Cumartesi günkü ilk tur maçından sonra Ukraynalı Elizaveta Kotlyar'ın Rus Vlada Minçeva ile el sıkışması kısa sürede iki ülkede de en çok konuşulan konu haline geldi.

Ukrayna Tenis Federasyonu, tokalaşmayı "yanlış bir hareket" olarak nitelendirdi.

Ukraynalı sporcunun babası da bu görüşe katıldı.

Ukrayna Tenis Federasyonu açıklamasında, federasyonun, sporcularının Rus sporcularla el sıkışmaması yönündeki duruşunu sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Ancak her zaman hatalar olabilir. Bugün oyuncumuzun başına gelen de böyle bir yanlıştır" denildi.

Ukraynalı sporcunun babası da el sıkışmanın bir hata olduğunu ifade etti ve şu açıklamada bulundu: Maçtan sonra duygularını tam olarak kontrol edemedi ve hangi ülkeyi temsil ettiğini unutarak refleks olarak rakibinin elini sıktı.

Maç Rus tenisçi Minçeva'nın 2-0 galibiyeti ile sona erdi.