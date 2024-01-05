Hakemliği bıraktırdıkları Mete Kalkavan'a bakın ne kadar maaş bağladılar. Şerafettin Tilki açıkladı

Gün geçmiyor ki futbolumuzda yeni skandal yaşanmasın.

Geçtiğimiz günlerde MHK, Süper Lig hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Arslan'ın bir alt klasmana düşürülmesine karar verildiğini duyurdu.

Yeni terfi alanların yanısıra Mete Kalkvan’ın da düdük astığı açıklandı.

Bunun arkasını biraz ‘eşeleyelim’ dedim. Zira, ilk kez Trabzon bölgesinden süper ligde hakem olmayacak. Bu öyle kolay alınacak karar değil. Alınmış. Bakalım nasıl alınmış.

Hafızamızı biraz geri saralım. Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası Karadeniz ekibinin başkanı Ertuğrul Doğan, Kalkavan için, “Bakalım bundan böyle maç yönetebilecek mi?” diye çıkışmıştı. Birkaç hafta sonra görev alınca da, resmen gider yaptı. “Bize söz verdiler. Düdük astırma yerine görev tayin ettiler. Peşini bırakmayacağım” açıklaması ile büyük ses getirmişti.

Herkesin merak ettiğini, bu sözün kim tarafından verildiğini sizler için kaleme almıştım.

Peki gelinen süreçte ne oldu ona bakalım.

Bakalım da, ibretlik olayları sentez edelim.

Büyükekşi ve Ahmet İbanoğlu ortak kararı sürüncemede kaldı. Trabzon siyasette çok güçlü. Baskı sonrası Kalkavan direnci kırıldı. Hakemlikten el çektirildi.

Büyükekşi ve İbanoğlu, kimsenin aklına gelmeyecek operasyon yaptı.

Düdük astırdığı Kalkavan’ı VAR Eğitim Akademisi başına getirdi. Sızan haberlere göre 61 bin lira da aylık maaş bağladı.

Rakama dikkat: 61..

Yetmedi. Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol, bir alt kategoriye düşürüldü. Sözde, Kalkvan’ın rövanşı bu şekilde alınmış oldu.

İşte güzel kalpli dostlar, iyi insanlar. Birilerinin şahsi ve küçük hesapları futbolumuza yön verenlerin yol haritası haline gelmiş.

Yani nerden tutarsan tut insanın elinde kalıyor.

Hakemine "Bu işi yapamıyorsun. Görevden aldım" diyorsun. Kalkıp en kritik görevlerden birinin başına koyuyorsun.

Hava yolu şirketi düşünün. Mesela THY. Yönetim, kaptan pilotu yetersiz ve başarısız bulup görevden alıyor. Aynı kişiyi, pilot eğitimi yapılan kurumun başına getirir mi?

Asla.

Hani olmaz ya, getirdi diyelim. Yetişen pilotlara onca insanın can ve mal güvenliği hangi vicdan ile teslim edilebilir.

Bunun gibi durum yaşanan.

Bakalım Doğan ve Trabzon cephesi bu gelişme sonrası nasıl yol izleyecek.

Ne demişti rahmetli Süleyman Demirel. 40 yaş üstündeki gençler hatırlar. ‘Yollar yürüyerek aşınmaz’

İyi yolculuklar!

Futbolsuz gününüz olmasın.

Tüm yollarınız sevgiye çıksın.

Milli piyango gibi çıktı, çıkmadı tartışması olmadan!