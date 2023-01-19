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  • Cumhuriyet karşıtı imamın 520 euroluk (10 bin 585 TL) atkı taktığı ortaya çıktı

Cumhuriyet karşıtı imamın 520 euroluk (10 bin 585 TL) atkı taktığı ortaya çıktı

Kadın-erkek eşitliğine karşı provokatif ifadeler kullanmasıyla gündeme gelen Halil Konakçı’nın 10 bin TL'lik atkı taktığı görüldü. Vatandaşlar 'Nereden geliyor bu değirmenin suyu' diye sormaktan kendini alamadı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 08:59
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Halil Konakçı'nın atkısının fiyatı sosyal medyada gündem oldu

Cumhuriyet karşıtı imamın 520 euroluk (10 bin 585 TL) atkı taktığı ortaya çıktı
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Odatv'nin haberine göre; son dönemde hilafet çağrıları ve kadın-erkek eşitliğine karşı ifadeleriyle sosyal medyada gündeme gelen Halil Konakçı’nın 10 bin TL’lik atkı taktığı anlaşıldı.

Gazeteci Esref Larsen'in paylaşımında yer alan fotoğrafta Konakçı’nın FENDI markasından 520 euroluk (10 bin 585 TL) atkı taktığı görüldü.

Söz konusu fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcılarının bazıları atkının sahte olduğunu iddia ederken bir kısım ise 10 bin TL’lik atkı taktığından dolayı Konakçı’yı eleştirdi.

Öte yandan atkının sahte olduğunu iddia edenler ile Konakçı'nın taktığı atkı üzerindeki fark da dikkat çekti. Orjinal ve Konakçı'nın boynundaki atkıda Fendi markasının F'sini temsil eden desenler birbirinden ayrıkken sahte marka atkıda F'lerin birleşik olduğu görüldü.

Konakçı, sosyal medyada verdiği vaazlarda Cumhuriyet ve laikliği açıkça hedef alıyordu. Bununla birlikte Konakçı, “Sokaklar kasap dükkanı gibi. Dedelerimizin yatak odasında göremediği kıyafetleri biz artık çarşıda pazarda görüyoruz" ve erkekler için söylediği "Ya hiç mi kıskanmıyorsun lan? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor?" ifadeleriyle yoğun tepki toplamıştı.

Son olarak ortaya çıkan görüntülerde Halil Konakçı’nın polis korumasıyla gezdiği ortaya çıkmıştı.

İşte FENDİ marka atkıların fiyatı

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ÖzTürk
19.01.2023 09:33
Altaş denen akçomar, çakma gralıça emoş 40 bin $ lık çantayı kimin parasıyla alıyor peki.  
 
mmt
19.01.2023 09:32
hakkım zıkkım olsun.  
 
Adil
19.01.2023 09:31
Yanındaki müslüman şevki değilmi? damadı ile ortak olan FatihBatı ihalelerde malı götürüyorlar.  
 
TÜM YORUMLAR (22)
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