Halil Umut Meler skandalında flaş gelişme. İddianame yazıldı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakem Halil Umut Meler'e saldırı iddianamesinin hazır olduğunu açıkladı. Bakan Yılmaz Tunç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Soruşturma tamamlandı, dava açıldı" dedi.

İŞTE İDDİANAME

MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor Trendyol Süperlig Futbol müsabakası sonrasında meydana gelen olaylarla ilgili Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca titizlikle ve tüm ayrıntılarıyla yürütülen soruşturma tamamlanmış olup;

1-Tutuklu Şüphelilerden F.K hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme” suçlarından,

2-Tutuklu şüpheliler K.Ç. ve Ş.Y.Ş hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, yasak alanlara girme” suçlarından,

3- Görüntülerin izlenmesi neticesinde sahaya girip müsabaka hakemine tekme sallayıp vuramayan eylemi bu nedenle teşebbüs aşamasında kalan şüpheli O.E.C. hakkında “kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından”

cezalandırılmaları talebiyle Ankara Batı 3. Asliye Ceza Mahkemesine iddianame tanzim edilmiştir.

Tüm şüpheliler hakkında 6222 S.Y. 18. madde uyarınca seyirden men yasağı talep edilmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurur.