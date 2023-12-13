Fırat Aydınus'tan Halil Umut Meler iddiası: Bitti demek

Kaynak: Haber Merkezi
Fırat Aydınus'tan Halil Umut Meler iddiası: Bitti demek
Halil Umut Meler'in Faruk Koca tarafından saldırıya uğramasının ardından Fırat Aydınus'tan çok konuşulacak bir iddia geldi.

Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Arslan, Aydınus ile arasında geçen görüşmeyi aktarırken Aydınus'un köşe yazısı yazmak istemediğini vurguladı.

Aydınus'un oldukça kızgın olduğunu söyleyen Arslan eski hakemin şu ifadeleri kullandığını açıkladı:

Aman ağabey yapma. Çok kızgınım. Televizyondan da aradılar. Ama dedim. Vallahi çok doluyum kanal kapanır. Ben biraz sakinleşeyim.

Halil Umut Meler gibi ülkenin 1 numaralı FIFA hakemi o an ne hissetmiştir?

Fırat Aydınus: Şaşkınlık... Bu nasıl olabilir, bir başkan hakeme nasıl yumruk atabilir şaşkınlığı. Görüntülere dikkatli bakın, Halil Umut Meler'in yumruktan sonraki yüz ifadesine bakın. İmkansızı yaşamış gibi.. O an ne kadar yalnız olduğunu hissettiği an. Yapayalnız.

Tepki gösteremez miydi?

Fırat Aydınus: Hayır abi hayır.. O andan sonra yani yere düştüğünde aldığı pozisyona bakar mısın! İnsanın en savunmasız anı cenin pozisyonudur. Halil bu pozisyonu alıp gelecek saldırılara karşı kendini korumaya çalışıyor. Elleriyle yüzünü ve bedenini koruyor. O kadar şaşkın ki...

Sahadan çıkarken elleriyle bir işaret veriyor. O hareket, bitti hareketi. Çünkü tribünde o yumruğu destekleyenler var. Onlara o hareket. "Eyvallah" diyor onlara. Ben o dili anlıyorum. Siz bu ülkenin bir numaralı hakemine bu saldırıyı destekliyor musunuz? Ben de bırakıyorum. O hareketler bıraktığının işaretiydi.

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