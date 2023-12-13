Fırat Aydınus'tan Halil Umut Meler iddiası: Bitti demek

Hürriyet Gazetesi'nden Mehmet Arslan, Aydınus ile arasında geçen görüşmeyi aktarırken Aydınus'un köşe yazısı yazmak istemediğini vurguladı.

Aydınus'un oldukça kızgın olduğunu söyleyen Arslan eski hakemin şu ifadeleri kullandığını açıkladı:

Aman ağabey yapma. Çok kızgınım. Televizyondan da aradılar. Ama dedim. Vallahi çok doluyum kanal kapanır. Ben biraz sakinleşeyim.



Halil Umut Meler gibi ülkenin 1 numaralı FIFA hakemi o an ne hissetmiştir?

Fırat Aydınus: Şaşkınlık... Bu nasıl olabilir, bir başkan hakeme nasıl yumruk atabilir şaşkınlığı. Görüntülere dikkatli bakın, Halil Umut Meler'in yumruktan sonraki yüz ifadesine bakın. İmkansızı yaşamış gibi.. O an ne kadar yalnız olduğunu hissettiği an. Yapayalnız.

Tepki gösteremez miydi?

Fırat Aydınus: Hayır abi hayır.. O andan sonra yani yere düştüğünde aldığı pozisyona bakar mısın! İnsanın en savunmasız anı cenin pozisyonudur. Halil bu pozisyonu alıp gelecek saldırılara karşı kendini korumaya çalışıyor. Elleriyle yüzünü ve bedenini koruyor. O kadar şaşkın ki...

Sahadan çıkarken elleriyle bir işaret veriyor. O hareket, bitti hareketi. Çünkü tribünde o yumruğu destekleyenler var. Onlara o hareket. "Eyvallah" diyor onlara. Ben o dili anlıyorum. Siz bu ülkenin bir numaralı hakemine bu saldırıyı destekliyor musunuz? Ben de bırakıyorum. O hareketler bıraktığının işaretiydi.