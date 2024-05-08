Dortmund 11 yıl sonra başardı! PSG şaştı kaldı

Bu sene Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımlarından Borussia Dortmund, Paris Saint Germain deplasmanına çıktı.

Yarı finalde Almanya'da oynanan ilk maçı, Borussia Dortmund 1-0 kazanmıştı.

Terzic önderliğinde son 16 turunda PSV'yi, ardından çeyrek finalde Atletico Madrid'i eleyen Dortmund, büyük bir tarih yazdı.

Fransa'da şampiyonluğunu ilan eden PSG ise, bu sene tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyordu...

Mücadele oldukça tempolu başladı.

Ara ara iki takım da birbirine baskı yapmayı başardı.

19. dakikada Dortmund'un atağında Ryerson'un şutu yan ağlarda kaldı.

Karşılaşmada ilk yarı 0-0 berabere tamamlanırken, PSG'nin yüzde 61'e 39 topa sahip olduğunu gördük.

PSG ilk yarının son dakikalarına doğru büyük baskı kurdu ancak aradıkları golü atamadılar bir türlü.

Dortmund da skor avantajını elinde tutarak ilk yarıyı iyi bir sonuçla kapattı.

NET POZİSYON KAÇTI!

İkinci yarıya da güzel bir giriş yapan PSG, çok net bir pozisyondan yararlanamadı.

47. dakikada savunmadan seken topa Ramos dokundu ve top yükseklik kazandı.

Daha sonrasında Zaire Emery yakın mesafeden şutunu çekti ve top direğe çarparak auta çıktı.

ATAMAYANA ATARLAR

PSG 47'de kaçırdı, Dortmund 50'de golü buldu.

Dortmund'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte bomboş kalan Hummels, kafayı vurdu ve kaleci Donnarumma'yı avladı.

Atamayana atarlar kuralı işledi ve Dortmund maçta 1-0 öne geçti.

İKİNCİ DİREK!

PSG'nin tüm hatlarıyla gol aradığı bölümde yine çok net bir gol kaçtı.

Nuno Mendes, ceza sahası dışında topla buluştu ve şutunu çekti.

Çok sert giden şut direkte patladı. Böylece PSG, maçta ikinci kez direğe takıldı.

ORSATO'NUN KRİTİK KARARI

Ousmane Dembele çalımlarla içeri sokulurken yerde kaldı.

Maçın hakemi Orsato önce penaltı noktasını gösterdi, ardından Dembele'nin ceza sahası dışında düştüğünü belirledi.

Bana kalırsa pozisyon ceza sahası dışında oldu. Hakem doğru karar verdi.

ÜST ÜSTE DİREKLER!

PSG 87. dakikada gole yine çok yaklaştı. Yaşanan karambolde Mbappe'nin vurduğu top üst direkten dışarı çıktı.

Bu pozisyondan birkaç dakika sonra Vitinha'nın mermi gibi şutu direğe takıldı.

Top PSG'yi sevmedi desek yeridir. Çok gol kaçırdılar.

Mbappe de hiç varlık gösteremedi bugün. Çok kötü bir maç çıkardı.

DORTMUND'UN PERİ MASALI SÜRÜYOR!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG'yi iki maçta da 1-0 yenen Dortmund, adını finale yazdırdı ve Real Madrid-Bayern Münih maçının galibini beklemeye başladı.

Son olarak 25 Mayıs 2013'te final oynayan ve Bayern Münih'e 2-1 kaybeden Dortmund, tarih yazdı ve 9 yıl sonra yeniden finale çıktı.

Finalde tarih tekerrür edip Der Klassiker mi olacak, yoksa Real Madrid ile kupa savaşı mı verecek?

Benim tahminim, Real Madrid'in finale yükselip zafere ulaşacağı.

Ancak neler olacağının hiç belli olmadığı bir turnuva: Devler Ligi!

Bildiğimiz tek şey Dortmund'un mucize gerçekleştirdiği...