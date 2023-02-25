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Deprem nedeniyle Malatya'dan ilk kez çıkıp ilk kez Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Atatürk'ü milletinden gönlünden silemezsiniz

Deprem nedeniyle evleri yıkılan Mustafa Erbaş ve eşi İnce Erbaş ilk kez Malatya’dan çıkarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Yaşlı çift, Anıtkabir ziyaretinde duygu dolu anlar yaşadı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 11:49
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Deprem nedeniyle Malatya'dan ilk kez çıkıp ilk kez Anıtkabir'i ziyaret ettiler

Deprem nedeniyle Malatya'dan ilk kez çıkıp ilk kez Anıtkabir'i ziyaret ettiler. Atatürk'ü milletinden gönlünden silemezsiniz
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Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde yaşayan 90 yaşındaki Mustafa Erbaş ve eşi 80 yaşındaki İnce Erbaş’ın evleri depremde yıkıldı.

İlk gece ateşin başında, yoğun kar yağışı altında köylülerle beraber çaresizce beklediler.

Depremin ikinci günü Ankara’da yaşayan çocuklarının ayarladığı araç ile zorlu şartlar altında Elazığ’a geçtiler. Oradan uçak ile Ankara’ya geldiler. Ankara’ya geldikleri anda hemen Anıtkabir’i ziyaret etmek istediler. Zor yürüdükleri için Anıtkabir avlusuna tekerlekli sandalye ile girebildiler. Anıtkabir turunda duygulu anlar yaşandı. Erbaş çifti askerlerin nöbet değişiminde heyecanlandı.

Mustafa Erbaş ve eşi İnce Erbaş Malatyalı hemşehrileri olan İsmet İnönü’nün Anıtkabir avlusundaki kabrini de ziyaret etti. Ziyaretin ardından Mustafa Erbaş, "Uzun yıllar hep Anıtkabir'e gelmek istemiştim. Malatya'daki evimiz yıkıldı ama hiç yıkılmayan ikinci evimizde olmanın huzuru var" şeklinde konuştu.

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