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Hani nerede yardımlar? Bütün evlerin yıkıldığı köydeki vatandaşlar: Toz toprak içindeyiz kokmaya başladık

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polat köyü depremden sonra tamamen yıkıldı. Depremzedeler ilk günden bu yana yardım alamadıklarını belirterek, "Toz toprak içindeyiz, kokmaya başladık" diyerek seyyar banyo ve tuvalet istedi. Ortaya çıkan görüntüler "Hani nerede yardımlar" sorusunu gündeme getirdi.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 10:21
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Bütün evlerin yıkıldığı köydeki vatandaşlar: Toz toprak içindeyiz kokmaya başladık

Hani nerede yardımlar? Bütün evlerin yıkıldığı köydeki vatandaşlar: Toz toprak içindeyiz kokmaya başladık
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Deprem felaketinin en büyük yıkıma neden olduğu Malatya’nın Doğanşehir ilçesinden gelen bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. İlçeye bağlı Polat köyünde vatandaşlar depremin ilk gününden bu yana yardım alamadıklarını vurguluyor.

Halk TV muhabiri Ferit Demir’in paylaştığı görüntülerde köyün nerdeyse tamamının yıkıldığı görülüyor. Köylülerin depremin ilk gününden bu yana yardım alamadıklarını belirten Demir, depremzedelerin soğuk hava nedeniyle çadırda yaşamakta zorlandıklarını söyledi.

Depremzedelerin taleplerini dile getiren Demir, en büyük ihtiyaçlarının  seyyar banyo ve tuvalet olduğunu belirtti. Köylüler, depremden bu yana yıkanamadıklarını vurgulayarak “Günlerdir toz toprak içindeyiz, artık kokmaya başladık” diyorlar.

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