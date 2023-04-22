Halkbank'ta ne oldu?

Çarşamba günü seansın bitmesine dakikalar kala Reuters'ten bir son dakika haberi geldi.

Reuters'in haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti.

Bu haberin borsa ekranlarına düşmesinden 30 saniye sonra Halkbank hisse senedi yüzde 10'a yakın yükselerek tavan oldu. Hemen arkasından Vakıfbank…

Eksideki bankacılık endeksi bir anda yüzde 3 artıya geçti.

Seans bitti ve olayın aslı anlaşıldı.

Ortada farklı bir algı yaratılmış ve olayın aslı haberdekinden çok farklı…

Yani dava bitmemiş, tam tersi Halkbank yargılanacak.

Tabii ki Halkbank hisse senedini satanlar bu arada kâr elde etmiş oldu.

Bu bir manipülasyon mu?

Bu haberin düşmesiyle birlikte kimler nasıl bir kazanç sağladı?

Yabancının gitmesiyle kendi başımıza kaldığımız ve hiçbir derinliği olmayan borsada bir haber nasıl bu kadar etkili oluyor?

Bu tür haberlere karşı borsa yatırımcısı neden korunmuyor?

Bunlar bu haberle birlikte ortada kalan sorular.

Denetleyici ve düzenleyici kurum olan SPK bir önceki yönetimden dolayı derin yara aldı.

Yeni yönetim iyi niyetle bir şeyler yapmaya çalışıyor ama halen yeterli değil.

Borsa tarihinin en manipülatif hisse hareketinin yaşandığı Kontrolmatik şirketinin patronuna sosyal medya açıklamaları nedeniyle para cezası veren SPK bana göre takdir edilecek bir harekete imza attı.

Ancak aynı şirketin tıpkı bir spekülatör gibi tepeden satıp, aşağıdan hisse almasıyla ilgili hareketine ne tür bir inceleme yaptı onu bilmiyoruz.

Borsada artık yatırımcıya sahip çıkma zamanı gelmiştir.

Bu piyasanın büyümesi ve gelişmesi isteniyorsa öncelikle haber akışı kontrol altına alınmalı. KAP haber çöplüğü olmamalı ve oraya giden her haberin bir hukuki sorumluluğu olmalı

Halka arzlarla ilgili yapılan düzenlemelerle ilgili takdir toplayan SPK bu konuda da adım atmalı.

Borsada cirit atan patronların o ciritleri ellerinden alınmalı.

Bunlar yapılmadan bu borsa yatırım yeri değil, bul karayı al parayı kumarının oynandığı köprü üstü kumarhane olmaktan öteye gidemez.