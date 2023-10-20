Haluk Levent bu kez Gazze için devrede

AHBAP Derneği’nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, İsrail ve Hamas arasında 14 gündür devam eden çatışmaların yaşandığı Gazze’de insani durumu öğrenmek için Gazze Belediye Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Haluk Levent bu kez Gazze için devrede

Levent, X sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Gazze Belediye Başkanı’nın kendisine yardımların gelmediğini, elektrik ve su kesintisinin olduğunu ve halkın çok zor durumda olduğunu söylediğini aktardı.

Yardım konvoyları için izin bekleniyor

Levent, görüşmede Gazze Belediye Başkanı’nın bugün konvoyların bir bölümüne izin verilmesinin beklendiğini belirttiğini de ifade etti. Levent, yardım konvoyları izni alındığında kendilerine haber edeceklerini söylediklerini de ekledi.

Türkiye’nin desteği memnuniyetle karşılandı

Levent, görüşmeye Lübnan Belediye Başkanı Mohamed Saadie ve Birleşmiş Kentler Yerel Yönetimler Orta Doğu Teşkilatı’nın da katıldığını belirtti. Levent, Türkiye’nin Gazze halkının yanında olmasının memnuniyetle karşılandığını ve Türk halkına teşekkür ettiklerini de paylaştı.

Haluk Levent X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Gazze Belediye Başkanı Yehia Al Sarraj ile bir görüşme gerçekleştirdim. Şu anda insani yardımların gelmediğini bugün konvoyların bir bölümüne izin verilmesinin beklendiğini belirtti. Gazze’de elektirik ve su kesintisinin olduğunu Gazze halkının çok zor durumda olduğunu belirtti."

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