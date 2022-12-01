Haluk Levent konser sırasında üşüyünce kahvehaneye girdi: Bir yandan şarkı söyledi, bir yandan pişti oynadı

Ünlü şarkıcı Haluk Levent, Edirne’de İpsala'nın kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda sahneye çıktı. Sıcaklığın 8 derece ölçüldüğü havada konser veren Haluk Levent'in şarkılarına dinleyenlerde eşlik etti.

Konser sonunda İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili ve Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal, Haluk Levent'i tebrik ederek İpsala pirinci armağan etti.

KONSER SIRASINDA ÜŞÜYÜNCE KAHVEHANEYE GİRDİ

Bu arada konserin bir bölümünde elinde mikrofonla şarkı söyleyerek meydan yakınındaki bir kahvehaneye giren Haluk Levent, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Haluk Levent, yaptığı paylaşımda, "Hayatımdaki en ilginç konser! Az önce İpsala’da '100. Yıl Kurtuluş Günleri' kapsamında bir konser verdim. Hava o kadar soğuktu ki yan taraftaki kahveye şarkı söyleye söyleye daldım. Bir taraftan şarkıyı kesmeden söyledim, bir taraftan pişti oynadım ve son papaz ile pişti yaptım" ifadelerini kullandı.