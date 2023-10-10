Hamas kime hizmet ediyor?

Hamas, geçtiğimiz gün kadın, çocuk demeden masum sivilleri katletti!

Sosyal medyaya düşen videoları izlerken hepimizin kanı dondu!

Savaş ganimeti olarak kaçırılan kadınların görüntüleri, onları soyup teşhir eden yobazların naralarını izlerken hepimiz insanlığımızdan utandık!

Hamas’ın bu hamlesi sonrası İsrail adeta Gazze’yi yerle bir etti!

Bölgeden gelen fotoğraflarda şehir adeta hayalet kente dönmüş durumda!

İsrail yıllardan beri çocuk, kadın, yaşlı demeden gerçekleştirdiği katliamları meşru zemine taşıma imkanı elde etti!

Hamas’ın saldırısından İsrail’in haberi var mıydı, yok muydu bilemeyiz!

Ancak İsrail Başbakanı Netanyahu’nun “Hamas’a vereceğimiz tepki, Ortadoğu’yu değiştirecek” cümlesi insanı kuşkuya düşürmüyor değil!

Bir kesim diyor ki “İsrail’in bu saldırıdan haberinin olmaması imkansız”.

Bir diğer kesim de “İsrail böyle bir saldırıdan haberdar olsa, kendi askerini bu duruma düşürür müydü? Kendi vatandaşını öldürtür, dünya kamuoyundaki güçlü devlet algısını yıktırır mıydı? Demir Kubbe’nin yıktırılmasına izin verir miydi” diyor.

Peki Hamas gerçekten İsrail’in Demir Kubbesi’ni yıktı mı?

Sistem İsrail’de 2011 yılında kullanıma başlandı ve o günden bugüne kadar 10 füzeden 8’ini havada vurmayı başardı!

Yani başarı yüzdesi, yüzde 80!

Hamas’ın ilk saldırıda İsrail’e attığı füze sayısı ise 5 binden fazla!

Dolayısıyla “İsrail füzeyle vurulamaz” gibi bir algı oldukça yanlış zaten!

Gelelim “İsrail kendi vatandaşını öldürtüp, dünya kamuoyunda güçlü devlet algısını yıktırır mıydı?” iddialarına!

Acımasız Siyonist bir devletten bahsediyoruz!

Vatandaşının canına kıyılmasına izin verir mi vermez mi tartışılır!

Dünya kamuoyundaki algıya gelecek olursak,

İsrail, Filistin’de yıllardır sürdürdüğü katliamların dünya kamuoyunda aleyhte ses getirmeye başladığı bir dönemde kendini meşru müdafaa yapan bir devlet konumuna getirdi!

Yani katliamlarını meşrulaştırdı!

İsrail’in haberi var mıydı, yok muydu saldırılardan bunu gelecekte yaşanacak gelişmeler bize net olarak gösterecek!

Şimdilik baktığımızda her ne olursa olsun Hamas’ın yaptığı saldırı ve vahşet görüntüleri İsrail’in ekmeğine yağ sürmekten başka bir şeye yaramıyor!

Gazze’de şu an yaşanan katliamın baş sorumlusu tek başına İsrail değil, aynı zamanda Hamas’tır.

Filistin Kurtuluş Örgütü’ne savaş açarak Filistin davasını kendi tekeline indirgemeye çalışan Hamas, Gazze’de akan her damla göz yaşından sorumludur!