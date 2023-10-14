Hamas’ın öldürdüğü kadının İsrail'i protesto ettiği ortaya çıktı

Hamas’ın öldürdüğü 67 yaşındaki ABD’li kadın İsrail'in Gazze operasyonlarını protesto ettiği ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hamas’ın öldürdüğü kadının İsrail'i protesto ettiği ortaya çıktı

Hamas'ın öldürdüğü ABD'linin, İsrail'in Gazze operasyonlarını protesto ettiği ortaya çıktı. Ortabatı Amerikalı Cindy Flash, unsurların Kibbutz güvenli odasına girmesinin ardından kocasıyla birlikte hayatını kaybetti.

EVLERİNİ BASIP KATLETTİLER

Hamas'ın önceki hafta sonu İsrail'e düzenlediği saldırıda ölen 27 Amerikalı arasında İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını protesto eden Minnesotalı bir kadın da var. 67 yaşındaki Cindy Flash, Hamas teröristlerinin Gazze sınırına yakın Kfar Aza kibbutz'undaki evlerini istila etmesinin sonucunda 66 yaşındaki kocası Igal Flash'la birlikte hayatını kaybetti.

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Çiftin CNN'e konuşan 34 yaşındaki kızları Keren Flash, Hamas militanlarının içeri girmesinin ardından ebeveynlerinin evlerinin içindeki güvenli bir odada öldürüldüğünü söyledi. 34 yaşındaki kadın, annesinin cumartesi akşamı mahallenin sohbet grubuna gönderdiği, yardım isteyen son mesajları paylaştı. Bu mesajlarda annesi, "Güvenli odaya girmeyi başardılar" diyor. Çiftin kızları, "Onlardan alınan son haber buydu" dedi.

Flash, cumartesi günkü saldırıdan sonra ailesinin nerede olduğunu günlerce bilemedi ve öldüklerini ancak perşembe günü öğrenebildi. Genç kadın "söylenene göre anında ölmüş olmalarının, yani ölümlerinin en azından hızlı ve nispeten acısız olmasının" bu trajediden çıkardığı tek teselli olduğunu söyledi.

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BABA DA HOLOKOSTTAN KURTULANLARIN TORUNU

Flash, babasının İsrail'de doğduğunu ve Holokost'tan kurtulanların oğlu olduğunu; "candan" diye tanımladığı annesininse İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını protesto ettiğini söyledi. Flash "Ne zaman askeri bir operasyon olsa annem hep protesto ederdi. Her zaman çıkar protesto gösterileri yapardı... çünkü dini inancı ya da etnik kökeni ne olursa olsun insanlara bu şekilde davranamazsınız.” Flash, ebeveynleri hakkında, "Tanıdığım en iyi insanlardan bazılarıydı. İyi insanlardı. Başkalarını umursarlardı. Başkalarının hakları için, seslerini duyurmak için savaşırlardı. Birbirlerini çok iyi dengeliyorlardı, bana gerçekten sevgi dolu ve güçlü bir ilişkinin nasıl olması gerektiğini öğrettiler ve her şey için ilham kaynağım oldular" diye ekledi.

HAMAS’IN ELİNDEKİ REHİNE SAYISI BELİRSİZ

Hamas cumartesi sabahı erken saatlerde İsrail'e hücum ederek yüzlerce kişiyi öldürdü ve ülkenin güvenlik güçlerini gafil avlayan yıkıcı terör saldırısında Gazze sınırından düzinelerce rehine aldı. Saldırıda 1300'den fazla İsrailli öldürülürken daha binlercesinin de yaralandığı düşünülüyor. Hamas'ın rehin aldığı kişi sayısıysa şu an belirsiz.

NETANYAHU İNTİKAM YEMİNİ ETTİ

Öte yandan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun cumartesi günü savaş hali ilan edip "güçlü intikam" sözü vermesinden bu yana İsrail güçlerinin misilleme niteliğindeki hava saldırılarında 1500'den fazla Filistinli öldürüldü.

Pazartesi günü İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze'nin "tamamen kuşatılmasını" emretti ve yetkililerin elektriği kesip şehre gıda ve yakıt girişini engelleyeceğini söyledi.

Cuma günüyse İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tüm Gazzeli sivillere bölgeyi terk etmelerini ve güneye doğru ilerlemelerini emretti. Bu, Birleşmiş Milletler'in yerine getirilmesinin "imkansız" olduğunu söylediği bir talimattı.

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