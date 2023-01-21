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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ikinci bebekleri Kerem ile ilk kez görüntülendi

Geçtiğimiz günlerde ikinci bebekleri Kerem'i kucağına alan Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti, birlikte ilk kez görüntülendi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 15:24
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Burak Özçivit ile Fahriye Evcen çifti ikinci bebekleri Kerem ile görüntülendi

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ikinci bebekleri Kerem ile ilk kez görüntülendi
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Ünlü oyuncu Burak Özçivit ile mutlu evliliğini ikinci çocukla taçlandıran Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde doğum yaptı. Çift ilk çocuklarına Karan adını vermişti. İkinci çocuklarına ise Kerem ismini verdiler. Fahriye Evcen ile Burak Özçivit ilk kez bebekleri Kerem ile hastane çıkışında görüntülendi. 

Burak Özçivit ile Fahriye Evcen 2. oğulları Kerem’i çarşamba günü kucaklarına almıştı. Ünlü oyuncu çift bu sabah bebekleriyle hastaneden ayrıldı. 

''ÇOK GÜZEL HERŞEY''

TV100'ün haberine göre Fahriye Evcen “Doğum çok güzel geçti, sağlığı yerinde… Benim de sağlığım yerinde… Çok güzel her şey” dedi.

''DOĞUMA GİRDİM, BOYU BENİM KADAR''

Burak Özçivit de bebeğin boyu ve kilosu sorulunca espri yaptı ve “Boyu benim kadar var” dedi. Fahriye Evcen Kerem’i ilk oğlu Karan’a benzettiğini belirtti. Doğuma kendisinin de girdiğini belirten Burak Özçivit “Karan’da da doğuma girmiştim. Allah isteyen herkese versin, müthiş bir şey, tarif edilmez babalık duygusu… Allah isteyen herkese nasip etsin” diye konuştu.

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