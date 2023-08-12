Hande Yener fotoşopu abartınca dillere düştü

Hande Yener, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Son olarak, Bodrum'da sahne alan Yener, sahne pozlarını paylaştı.

Ancak ünlü şarkıcıı fotoğraflarıyla alay konusu oldu. Birçok kullanıcıdan abartı fotoşop yapan Yener'e 'Hiç mi görmedin paylaşırken?' yorumunda bulundu.

Fotoğraflarında fotoşop kullanan ünlü şarkıcı, son paylaşımında uygulamanın azizliğine uğradı. Paylaşımına fotoşop yapan Yener, kolunu yamultunca sosyal medyanın diline düştü.

TEMEL REİS BENZETMESİ

Paylaşımları gören kullanıcılar ' Yerli Temel Reis', 'Hiç mi görmediniz bunu paylaşırken?', 'Temel Reis'i unutmuştum hatırlattı sağolsun' gibi yorumlar yaptılar.