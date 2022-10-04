﻿AB'den İranlı yetkililere yaptırım hazırlığı

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, parlamentoda yaptığı açıklamada, "Fransa'nın AB'deki bu adımı, eylemlerinden sorumlu tutarak protestocuların üzerine gidenleri hedef almayı amaçlıyor" dedi ve AB'nin varlık dondurma ve seyahat yasakları getirme üzerinde durduğunu kaydetti.

AB, en son 2021'de Tahran'ı insan hakları ihlalleri nedeniyle yaptırımlara tabi tutmuştu. Ancak 2013 yılından bu yana listeye adı eklenen İranlı olmamıştı. Bunun nedeni, AB'nin, Amerika'nın 2018 yılında çekilmesinden sonra İran'la nükleer anlaşmayı canlandırma umuduyla yaptırımlar gibi cezai adımlardan uzak durmaya çalışmasıydı. Ancak anlaşmanın canlandırılmasına ilişkin müzakereler duraksadı.

Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, yeni yaptırım önlemlerinin, baskıcı rejimlerin, çocuklarını Batılı ülkelere gönderen ileri gelenlerini hedef alabileceğini kaydetti. Diplomatlar, yeni yaptırımların 17 Ekim'deki AB dışişleri bakanları toplantısında onaylanmasının beklendiğini söyledi.

Amerika ve Kanada, 22 yaşındaki İranlı Kürt Mahsa Amini'nin polis nezaretinde hayatını kaybetmesinin sorumlusu olduğunu kaydettikleri İran ahlak polisine daha önce yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Tahran'da uygunsuz kıyafet giydiği gerekçesiyle ahlak polisi tarafından tutuklanan Amini, gözaltındayken komaya girmişti. Yetkililer, Amini'nin ölümünün soruşturulacağını söylemişti.

İran'ın dini lideri Muhammed Ali Hamaney, dün, Amini'nin ölümünden sonra patlak veren protesto eylemlerini bastırmaya çalışan güvenlik güçlerine tam destek verdiğini açıklamıştı. Bu açıklama, gösterileri bastırmak için daha sert önlemlere başvurulabileceğinin göstergesi olarak yorumlanıyor.