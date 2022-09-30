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  • Mollalar panikte. İran'da göstericiler mollaların tahtını sallıyor 

Mollalar panikte. İran'da göstericiler mollaların tahtını sallıyor 

İran'da Mahsa Amini protestoları sürüyor. İran devlet güçleri protestoculara sert şekilde müdahale ediyor. Bazı bölgelerde sokak çatışmaları yaşandığına dair görüntüler paylaşılmaya başlandı. Mollaları korku sardı. 

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 10:16
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İran'da göstericiler mollaların tahtını sallıyor. Mollalar panikte

Mollalar panikte. İran'da göstericiler mollaların tahtını sallıyor 
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İran’ın başkenti Tahran’da,13 Eylül günü Mahsa Amini adlı genç kadın kurallara göre örtünmediği gerekçesiyle ahlâk polisi tarafından gözaltına alınmak istendi. Karakola götürülmeyi kabul etmeyen kadın orantısız şiddetle karşı karşıya kaldı.

Ahlak polisinin gözaltına aldığı Amini’nin üç gün sonra komaya girerek hayatını kaybettiği haberi büyük infial yarattı. Ardından yapılan soruşturmada, genç kadının kafasına aldığı çok sayıda darbe sonucu hayatını kaybettiği öğrenildiğinde eylemler başladı.

Tahran başta olmak üzere Kirman, Tebriz, Erdebil, İsfahan, Kazvin, Zincan, Kiş, İlam, Hemedan, Kerec, Meşhed gibi 80’den fazla kente yayılan eylemlerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralandı.

 Özellikle Tahran göstericilerle güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu. Bir insan hakları örgütüne göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye ulaşırken, İranlı yetkililer protestoları bastırmak için tonunu yükseltti.

Bazı bölgelerde sokak çatışmaları yaşandığına dair görüntüler paylaşılmaya başlandı. Göstericilerin güvenlik güçlerine molotoflu saldırı düzenlediği de görüntülere yansıdı. 

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vatandaş
30.09.2022 10:49
iran da halk birleşti hakkını arıyor  
 
Emperyalizm(ABD ve Batı) İran'ı daha küçük eyaletlere ayırma derdinde!
30.09.2022 10:40
ABD Fransa'dan uçakla Tahran'a indirdiği Humeyni önderliğinde molla rejimini İran'a yerleştirdi. Aynı Humeyni İran halkını 8 yıl Irak halkı ve astırdığı Saddam ile savaştırdı.Silah tüccarları zengin o  
 
Caner
30.09.2022 10:23
Mollalar, göstericilerin yüreğine korku düşer ve mücadele edemezler zannetti çünkü onlara çocukluklarından beri öyle anlatılmıştı ancaak hiç de öyle anlatıldığı gibi olmadığını anladılar  
 
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