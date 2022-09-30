Mollalar panikte. İran'da göstericiler mollaların tahtını sallıyor 

İran’ın başkenti Tahran’da,13 Eylül günü Mahsa Amini adlı genç kadın kurallara göre örtünmediği gerekçesiyle ahlâk polisi tarafından gözaltına alınmak istendi. Karakola götürülmeyi kabul etmeyen kadın orantısız şiddetle karşı karşıya kaldı.

Ahlak polisinin gözaltına aldığı Amini’nin üç gün sonra komaya girerek hayatını kaybettiği haberi büyük infial yarattı. Ardından yapılan soruşturmada, genç kadının kafasına aldığı çok sayıda darbe sonucu hayatını kaybettiği öğrenildiğinde eylemler başladı.

Tahran başta olmak üzere Kirman, Tebriz, Erdebil, İsfahan, Kazvin, Zincan, Kiş, İlam, Hemedan, Kerec, Meşhed gibi 80’den fazla kente yayılan eylemlerde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de yaralandı.

Özellikle Tahran göstericilerle güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oldu. Bir insan hakları örgütüne göre protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 50’ye ulaşırken, İranlı yetkililer protestoları bastırmak için tonunu yükseltti.

Bazı bölgelerde sokak çatışmaları yaşandığına dair görüntüler paylaşılmaya başlandı. Göstericilerin güvenlik güçlerine molotoflu saldırı düzenlediği de görüntülere yansıdı.