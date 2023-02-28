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Uğur Mumcu: Hangi iktidar din sömürüsüne dayanmış, mutlaka yıkılmıştır

Bombalı suikasta kurban giden Uğur Mumcu’nun din sömürü yapan iktidarlar ile ilgili sözleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 15:03
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Hangi iktidar din sömürüsüne dayanmış, mutlaka yıkılmıştır. Uğur Mumcu

Uğur Mumcu: Hangi iktidar din sömürüsüne dayanmış, mutlaka yıkılmıştır
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Depremi felakete çeviren imar afları, denetimsizlik ve iş bilmez müteahhitlerin 40 bini aşkın can kaybına neden olmasının ardından yöneticiler, "Kader planı" söyleminin arkasına sığındı.

Vatandaşlar ise yöneticilerin din sömürüsü yaptığını ve devletin deprem bölgesine çok geç müdahale ettiğini söylüyor.

Binlerce vatandaş, geç başlayan ve birçok noktaya günlerce ulaşmayan kurtarma çalışmaları yüzünden enkaz altında hayatını kaybetti.

"Kader planı" tartışmaları gündemdeki yerini korumaya devam ederken merhum gazeteci Uğur Mumcunun "Din sömürüsü yapan iktidarlar" için yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

"HANGİ İKTİDAR DİN SÖMÜRÜSÜNE DAYANMIŞ, MUTLAKA YIKILMIŞTIR"

"Her kim ki din sömürüsünü kullanır, bir süre yararlı olur belki, ama sonunda mutlaka seçim sandığında yenilgiye uğrar" diyen Uğur Mumcu’nun açıklamaları şöyle:

"Hangi iktidar din sömürüsüne dayanmış, mutlaka yıkılmıştır.
CHP iktidarı, ‘49 yılında din derslerini kabul etti.
Yıkıldı, kurtaramadı bu ödün.
DP, 1957’de Said-i Nursi’nin cüppesini bayrak yaptı.
Ne oldu? Yıkıldı.
Süleyman Demirel 1960’ların ortasında
Nurcuların, tarikatların, Süleymancıların sakallarını okşadı.
Ne oldu? Yıkıldı.
Hac seferleri düzenleyen ANAP ne oldu,
yüzde 20’ye indi.
Halka güvenmek gerekiyor.
Her kim ki din sömürüsünü kullanır, bir süre yararlı olur belki,
ama sonunda mutlaka seçim sandığında yenilgiye uğrar.
Halk affetmiyor, din sömürüsünü affetmiyor halk.
Bu son derece önemli bir sonuç, olgu ve gerçektir."

Ocak 1993'te evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden Uğur Mumcu, ölümünün 21. yıldönümünde anılıyor.

Araştırmacı gazeteciliğin duayen ismi olarak hafızalarda yer edinen, bombalı saldırı ile yaşamını yitiren Mumcu, faili meçhul cinayetlere kurban giden ne ilk ne de son isim oldu.

Uğur Mumcu cinayetinin tam olarak kimler tarafından gerçekleştirildiği sorusu bugün de yanıt bulabilmiş değil.

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