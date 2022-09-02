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Kamuda ağırlamaya harcanan para dudak uçuklattı Hani misafirperveriz ya Vur patlasın çal oynasın

Ekonomi uçuruma sürükleniyor, bu yılın altı ayında kauda ağırlamaya harcanan para dudak uçuklattı. "Hem de vur patlasın çal oynasın" dercesine...Kamuda ağırlama giderlerine harcanan para 6 ayda 5,6 milyar TL oldu

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 09:59
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 10:05
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Hani misafirperveriz ya. Kamuda ağırlama giderleri dudak uçuklattı 6 ayda 5,6 milyar dolar harcandı

Kamuda ağırlamaya harcanan para dudak uçuklattı Hani misafirperveriz ya Vur patlasın çal oynasın
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Kamuda ağırlama giderleri vur patlasın çal oynasın dercesine dudak uçukladı. Hani misafirperveriz ya. 6 ayda kamuda ağırlama gideri 5,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Ekonomi uçuruma sürüklenirken bu yılın ilk yarısında 216,4 milyar TL’lik kamu alımı yapıldı. Kamu alımlarının 13,8 milyar TL’si ihalesiz, doğrudan temin ile gerçekleşti. 48,2 milyar TL’lik alım için de pazarlık yöntemi kullanıldı. Kamuda ağırlamaya harcanan para ise 6 ayda 5,6 milyar TL oldu.Bu parayla neredeyse Osmangazi Köprüsü'nün dörtte bir yapılırdu. 

Bu yılın ilk yarısına yönelik Kamu Alımları İstatistikleri, pazarlık ve doğrudan temin yöntemleri ile gerçekleştirilen kamu alımlarındaki çarpıcı artışı gözler önüne serdi.

2021 yılının Ocak-Haziran döneminde 3 milyar 624 milyon TL olan doğrudan temin ile yapılan alımların tutarı, 2022’nin aynı döneminde 13 milyar 881 milyon TL’ye fırladı. Doğrudan temin ile gerçekleştirilen alımlarda yaşanan artış, 2022 yılının ilk yarısında 2021’in aynı dönemine oranla yüzde 283 oldu.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre kamu alımlarında şeffaflığı ortadan kaldırdığı, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını önlediği ve iktidarın rant aktarma aracına dönüştüğü için eleştirilen pazarlık yönteminin de kamu ihalelerindeki ağırlığı arttı.

PAZARLIKTA BÜYÜK ARTIŞ

2022 yılının ilk yarısında 9 bin 54 adet kamu alımı pazarlık usulü ihaleler ile gerçekleştirildi.

Pazarlık ile yapılan kamu alımlarının tutarı 48 milyar 268 milyon TL oldu. 2021’in ilk yarısında tüm kamu alımları içinde yüzde 23 olan pazarlık yönteminin ağırlığı, 2022’nin ilk yarısında yüzde 27’ye yükseldi. Tutarda yaşanan artış ise kayıtlara, yüzde 91 olarak geçti.

Kamu alımları istatistiklerine göre, 2022 yılının ilk altı ayında 45 bin 645 ihale yapıldı. Bu ihalelerden 13 bin 662’si, ihale tarihinden sonra iptal edildi. 2022’nin ilk yarısında sonuç bilgisi gönderilen ve iş başlangıcı yapılan ihale sayısının 40 bin 553 olduğu bildirildi.

Ocak-Haziran döneminde gerçekleştirilen kamu alımlarının tutarının 216 milyar 436 milyon 140 bin TL olduğu bildirildi. Toplam 216,4 milyar TL’lik kamu alımının 34 milyar 381 milyon TL’sini istisna kapsamında, 13 milyar 881 milyon TL’sini ise doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen alımlar oluşturdu.

AĞIRLAMAYA 5,6 MİLYAR TL

Bu dönemde yüzde 283 oranında artan doğrudan temin yoluyla gerçekleştirilen kamu alımlarının kanun maddesine göre dağılımı da dikkati çekti. Doğrudan temin ile yapılan alımların yüzde 60’ının, 4734 Sayılı Kanun’un 22/d maddesi (parasal limitler) kapsamında yapılan alımlardan oluştuğu kaydedildi. Kamu, 2022’nin ilk yarısında doğrudan temin yoluyla toplam 5 milyar 653 milyon TL’lik, “Temsil ağırlama” faaliyetleri kapsamında konaklama, seyahat ve yeme içme harcamasına imza attı.

BELEDİYELER LİSTE BAŞI

Bu yılın ilk yarısında gerçekleştirilen kamu alım ihalelerinin idarelere göre dağılımı da Kamu Alımları İzleme İstatistikleri ile ortaya konuldu. Belediyeler, 66 milyar 960 milyon TL ile liste başı olurken diğer bazı idareler ve alım tutarları şöyle gerçekleşti:

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