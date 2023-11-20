Hasan Arat'tan Yıldırım Demirören'e gönderme: Başkanlık yarışını dizayn etmeye kalkmasınlar

Beşiktaş Başkan Adayı Hasan Arat, Yıldırım Demirören'e gönderme yaparken çarpıcı açıklamalarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Hasan Arat'tan Yıldırım Demirören'e gönderme: Başkanlık yarışını dizayn etmeye kalkmasınlar

Beşiktaş’ta 3 Aralık tarihinde gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Hasan Arat, yönetim kurulundaki isimleri tek tek açıklayacağını ifade etti.

Arat, "İlk yöneticimi çarşamba günü açıklayacağım. Benim yöneticim kim, nerede okumuş, ne iş yapar, yönetim kurulunda hangi görevi olacak bunların hepsini tek tek söyleyeceğim" ifadelerini kullandı.

Arat ayrıca şunları söyledi: "Çok kısa zaman içerisinde Paris Saint-Germain ile masaya oturacağım, kimleri getireceğimizi göreceksiniz.

UEFA’ya sahte evrak verip Beşiktaş’ın Avrupa’ya gidememesine sebep olanlar, başkanlık yarışını dizayn etmeye kalkmasınlar."

HASAN ARAT MEŞALELERLE UĞURLANDI

Bursa’da, taraftar ve kongre üyeleri ile Hasan Arat arasında bir buluşma gerçekleştirildi. Bursa, Hasan Arat’ı İstanbul’a meşalelerle uğurladı.

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