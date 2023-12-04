Hasan Can Kaya neden evlenemediğini açıkladı

'Konuşanlar' programıyla dikkat çeken ünlü komedyen Hasan Can Kaya neden evlenemediğini ilk kez açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hasan Can Kaya neden evlenemediğini açıkladı

A Para'da Sinan Özedincik ile Merve Yurtyapan’ın sunumuyla ekrana gelen 'Biz Bize' programına ‘Çok Aşk’ filminin oyuncuları Hasan Can Kaya ve Ege Aydan konuk oldu.

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Ünlü komedyen Hasan Can kaya, programda özel açıklamalar yaptı. Kaya, “Ünlü olayım diye bir çabam olmadı hiç. İş konuşur her zaman. Sadece ünlü olan ve bu konuda yanılanları, batanları gördüm. Kapasitemi de biliyorum. Benim için işin iyi olması lazım, ne kadar göründüğümün önemi yok” dedi. Diğer komedyenlerle ilgili de konuşan Kaya, “Rekabet konusunda hiçbir zaman komedyen abilerle ilgili kötü bir şey söylemem. Gemi ileri giderse hepimiz ileri gideriz. Hepsini izleyerek büyüdüm. Onlarla tanıştım bazılarıyla mesaim oldu. Çok emek verdim karşılığını da alıyorum” diye konuştu.

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KÜÇÜMSEYEREK ŞAKA YAPMAKTAN NEFRET EDERİM

Programında yaptığı şakalarla ilgili de konuşan ünlü komedyen şunları söyledi: “Programda bir sürü şey söylüyorsun kimse sana kızmıyor’ diyorlar. Entelektüel şaka yaparken bilerek yapıyorsun, cahilce karşındakini geren bir şey yapmıyorsun. Ofansif şakayı yaygınlaştırmış olabilirim ama bir şeyi küçümseyerek şaka yapmaktan nefret ederim. Ben sadece aradaki çelişkilerin altını çiziyorum”

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MESLEKİ AZMİMDEN İLİŞKİLERİM BİTTİ

Hasan Can, özel hayatıyla ilgili de şunları söyledi: “Çocukları çok seviyorum, çocuk sahibi olmak istiyorum. İyi giden ciddi ilişkilerim oldu ama mesleki azmimden dolayı evlenmeyince bitti ilişkilerim. Hiçbirinin beklentisi de benim zengin veya şöhret olmam değildi, hepsinin beklentisi benimle aile kurmaktı. Yalnız bir adama dönüştüm ama yalnızlık çekmiyorum. Bekâr bir adamım biriyle yakalansam da arkasında dururum ama göze sokmak istemem. Lüks bir arabayla haber oldum rahatsız oldum. Mahremiyeti seven biriyim.”

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