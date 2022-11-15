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Felçlilere müjde. Hastalar yeniden ayaklandı

Felçli hastaların yürüyebilmesini sağlayan sinir hücreleri keşfi ‘mucize’ olarak değerlendirildi. Bu sayede dokuz hastanın yeniden ayaklandığı bildirildi.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 09:57
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Hastalar yeniden ayaklandı. Felçli hastalara müjde

Felçlilere müjde. Hastalar yeniden ayaklandı
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İsviçreli bilim insanları, dokuz felçli hastanın yeniden adım atabilmesini sağladığı bildirildi. İsviçre Teknoloji Enstitüsü'ndeki çalışmalarda, sinir hücreleri özel bir teknolojiyle uyarıldı. Fizik tedavi ile birleştirilen bu yöntem sayesinde yaşları 29-41 aralığında olan ve üçü motosiklet kazasına bağlı felç geçiren hastaların ayaklanması sağlandığı bildirildi.

Omurilik hasarına bağlı felçli hastalar için bu tedavi devrim olarak nitelendirildi. Buna göre yürümeden sorumlu sinir hücreleri, omuriliğin içinde yer aldı. Omurilik hasar alınca, beyinden gelen sinyaller kesintiye uğradı.

BEŞ AY YETTİ

Hastanın bedenine yerleştirilen implant sayesinde bu sinir hücreleri elektrikle uyarıldı. Bu sırada hastalara yoğun bir fizik tedavi uygulandı. Beş ayın sonunda hastalar yürüteç yardımıyla adım atmaya başladı. Hastaların uzun süredir kaslarını kullanmadıkları için yürüteç kullandıkları bildirildi. Bu nedenle hastanın sinir hücreleri sağlam olsa da hasta yürüyemiyor. Bilim insanları bu sağlıklı sinir hücrelerinden nasıl fayda sağlanabileceğini belirledi. Hollandalı bilim insanları o hücreleri harekete geçirecek bir elektrik uyarımı yöntemi geliştirdi.

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