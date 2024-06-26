Balıkesir'de skandal atama! Tıbbi sekreterken Ticaret Bakanlığı'na atandı

Kaynak: Ege Gündem
Balıkesir'de skandal atama! Tıbbi sekreterken Ticaret Bakanlığı'na atandı

Balıkesir, Edremit'te meydana gelen ve kamuoyunun dikkatini çeken olaylar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamaları sonrası yaşandı. Yerel halk arasında şaşkınlık yaratan bu gelişmeler, sosyal medyada ve genel kamuoyunda geniş bir etki oluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıkladığı tasarruf önlemleri, Balıkesir'in Edremit bölgesinde yaşananlarla ilgili toplumda derin bir etki yarattı. Sosyal medya başta olmak üzere genel kamuoyunun dikkatini çeken bu gelişmeler, bölgede sağlık hizmetlerinin eksiklikleri ve personel atamalarındaki iddialı suistimalleri ortaya koydu. Edremit'teki bu durum, yerel halk arasında büyük endişe ve tartışmalara yol açtı.

EDREMİT DEVLET HASTANESİ'NDE TORPİL İDDİALARI

Edremit bölgesindeki yerel halk, hastanelerin yetersiz hizmet verdiğini ve bazı çalışanların siyasi bağlantıları nedeniyle işe alındığını iddia ediyor. Bu konuda şikayetlerini Ak Parti il başkanına ileten personel olduğu belirtiliyor. İddialara göre, bu durumdan rahatsız olan bazı çalışanlar, iktidar partisi milletvekilleri tarafından destekleniyor ve bu vekillerden birinin Ak Parti MKYK üyesi Belgin Uygur olduğu öne sürülüyor.

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TIBBİ SEKRETERLİKTEN TİCARET BAKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞINA TERFİ ALMIŞ

İddialara göre; Aynur Tuncar'ın Balıkesir'deki tıbbi sekreterlik görevinden Ticaret Bakanlığı Daire Başkanlığı pozisyonuna terfi etmesi, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş çaplı reaksiyonlara neden oldu.

SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRAN ATAMA

Edremit Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak görev yapan Tuncar'ın atanmasının ardındaki nitelikler, kamuoyunda tartışılıyor. Sosyal medya platformu X üzerinde, atamanın liyakate dayalı olup olmadığına dair yoğun tartışmalar ve yorumlar yapılırken, Ticaret Bakanlığı'nın bu konuda yapacağı açıklama bekleniyor.

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BAKANLIKLAR NE YAPACAK?
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in tasarruf tedbirleri ve Ticaret Bakanlığı'nın liyakat esaslarına uygun atama yapma konusundaki tutumları, önümüzdeki günlerde daha fazla tartışılacağa benziyor. Bu süreçte, yetkililerin halkın güvenini yeniden kazanmak adına nasıl adımlar atacağı merak konusu..

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