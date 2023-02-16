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481 binada hasar tespit çalışması: 61 bina ağır hasarlı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yürütülen hasar tespit çalışmalarında 2 milyon 196 bin 88 bağımsız birim incelendi. Acil yıkılması gereken 61 bin 722 bina tespit edildi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 14:30
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481 binada hasar tespit çalışması: 61 bina ağır hasarlı

481 binada hasar tespit çalışması: 61 bina ağır hasarlı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışması yaptı. Çalışmalar kapsamında, 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde hasar tespit çalışmalarını sürdürüyor.

Bakanlığa bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 20'nin üzerinde üniversiteden 400 profesör ve doçentin de aralarında bulunduğu 7 bini aşkın uzman ekibiyle deprem bölgelerinde çalışmalarına devam ediyor.

Hasar tespit çalışmalarında yer almak isteyen farklı kurum ve kuruluşlardan birçok gönüllü inşaat mühendisinin talebi de değerlendirilerek gerekli eğitim verildikten sonra ihtiyaca göre belirlenen bölgelere sevk ediliyor.

Bakanlık, bugün itibarıyla 481 bin 865 binada yer alan 2 milyon 196 bin 88 bağımsız birimde incelemede bulundu. Yürütülen çalışmalar kapsamında; 61 bin 722 binada yer alan 263 bin 800 bağımsız birimin, acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildi.

13 bin 917 binada bulunan 86 bin 673 bağımsız birimin orta hasarlı, 121 bin 515 binadaki 749 bin 654 bağımsız birimin az hasarlı, 229 bin 23 binada yer alan 915 bin 723 bağımsız birimin ise hasarsız olduğu saptandı. (AA)

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