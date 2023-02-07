Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor

Kahramanmaraş, 6 Şubat Pazartesi günü Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Gaziantep'te de meydana gelen 6,4'lük depremin ardından; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok il hasar aldı. Bölgelerde ölü ve yaralı sayıları artarken gözler depremde yıkılan bina sayısına çevrildi.

İlk günden itibaren birçok kentte profesyonel anlamda arama kurtarma faaliyeti başlamadı. Enkaz altında kaldığını belirten yurttaşlar sosyal medyadan yardım istedi. Kurtulanlarsa elektrik, doğalgaz, suyun olmadığı ve kış şartlarının ağır geçtiği harabeye dönmüş kentlerde yardım bekliyor.

Bugün öğlen saatlerde Habertürk’te konuşan Gerdan şunları dedi: “İlk 72 saatte, vatandaşın aslında, hiç kimseden yardım beklemeden devlete yük yerine katkı olması lazım. Afetzede olabilir ama enkaz altında değilse kendi başının çaresine bakması gerekir.”