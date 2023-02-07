7 Şubat 2023 Salı
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor

Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor

Habertürk’te konuşan Kocaeli Üniversitesi Afet Yönetim Uzmanı Doç. Dr. Serpil Gerdan, “Vatandaşın devlete yük olmaması, afetzedenin kendi başının çaresine bakması lazım” dedi.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 19:04
Takip Et

Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler

Canlı yayında afetzedeler için skandal sözler: Devlete yük olmaması kendi başının çaresine bakması gerekiyor
+
Aa
-

Kahramanmaraş, 6 Şubat Pazartesi günü Pazarcık merkezli 7,7 ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı. Gaziantep'te de meydana gelen 6,4'lük depremin ardından; Hatay, Adana, Osmaniye, Diyarbakır, Adıyaman, Malatya, Mersin, Elazığ ve Şanlıurfa olmak üzere pek çok il hasar aldı. Bölgelerde ölü ve yaralı sayıları artarken gözler depremde yıkılan bina sayısına çevrildi.

İlk günden itibaren birçok kentte profesyonel anlamda arama kurtarma faaliyeti başlamadı. Enkaz altında kaldığını belirten yurttaşlar sosyal medyadan yardım istedi. Kurtulanlarsa elektrik, doğalgaz, suyun olmadığı ve kış şartlarının ağır geçtiği harabeye dönmüş kentlerde yardım bekliyor.

Bugün öğlen saatlerde Habertürk’te konuşan Gerdan şunları dedi: “İlk 72 saatte, vatandaşın aslında, hiç kimseden yardım beklemeden devlete yük yerine katkı olması lazım. Afetzede olabilir ama enkaz altında değilse kendi başının çaresine bakması gerekir.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

TC Bursa
7.02.2023 19:16
Ya sabır,ya sabır  
 
Şerif
7.02.2023 19:15
Yazık ki ne yazık söylenecek söz bulamıyorum. Afetzedeler evinden olmuş sokaklarda kış kıyamet hoca neler anlatıyor. Duyarsız duyarsız  
 
ANZAVUR
7.02.2023 19:14
Allahtan dilerim mi bir aracın içinde yada bir binanın altında kalır da. nasıl baş edeceğini herşeyi devletten beklemeyin demenin bedelini öder. Allah adamı dilinden vurur..  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
1
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿‘Çaresiziz’ diyen vatandaşlara AKP’li Metiner Erdoğan propagandası yaptı. Adıyamanlılar bu propagandaya neler neler yazdı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
2
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Sözünü sakınmayan adam Yılmaz Özdil depremde saklanan gerçeği açıkladı
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
3
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Genci yaşlısı herkes depremzedeler için seferber oldu. Bir milletin yeniden kenetlenmesini görüyorsunuz
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
4
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Oyuncu Uğur Aslan: Ailemin yarısı göçük altında. Bize kimse yardım etmiyor neden?
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
5
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Hatay'da zenginlerin oturduğu rezidans komple çöktü. Hepsi yeni binalar. 800 kişi enkaz altında
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
6
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Depremden hemen önceki görülen 'Mavi Işık'ın nedeni açıklandı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
7
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Toygun Atilla AFAD gönüllüsü stajyerinin gece yarısı attığı mesajı açıkladı
﻿Apartmanın yarısı ayakta, diğer yarısı yıkıldı
﻿Apartmanın yarısı ayakta, diğer yarısı yıkıldı
﻿Apartmanın yarısı ayakta, diğer yarısı yıkıldı
﻿Depremde ölen öğretmene hüzünlü veda
﻿Depremde ölen öğretmene hüzünlü veda
﻿Depremde ölen öğretmene hüzünlü veda
﻿101 afetzede Ankara'da tedavi ediliyor
﻿101 afetzede Ankara'da tedavi ediliyor
﻿101 afetzede Ankara'da tedavi ediliyor
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
﻿Fenerbahçeli Lincoln Henrique evini depremzedelere açtı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.