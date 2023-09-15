Hatay'da depoyu basan polis, yardım kolileri ele geçirdi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir depoya baskın yapan polis, depremzedelere ulaştırılması gereken yardım kolilerine el koydu. El konulan yardım kolileri çadır kentteki depremzedelere ulaştırılırken, 4 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KAYNAK: DHA
Hatay'da depoyu basan polis, yardım kolileri ele geçirdi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uluslararası yardım kuruluşlarının depremzedeler için bölgeye gönderdiği yardım malzemelerinin koliler halinde bir depoda tutulup, parça parça satıldığı ihbarını aldı. Gelen ihbar doğrultusunda Özerli Mahallesi'nde bir binanın alt katındaki depoya baskın yapıldı. Baskında, koliler halinde yardım malzemeleri ele geçirildi. El konulan yardım malzemeleri, ilçedeki çadır kentte yaşayan depremzedelere ulaştırıldı.

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Öte yandan malzemeleri depoda saklayıp, sattığı öne sürülen 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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