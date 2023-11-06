Hatay'da enkaz üzerinde çekimleri yapılan filme tepki yağdı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşananları konu alan ve yapımcılığını Bülent Durgun ile yönetmenliğini Gürsel Ateş'in üstlendiği "Şahsi Meselemiz" adlı filmin çekimleri Hatay'da başladı. Enkazların üzerine kurulduğu iddia edilen plato ve film yerel halkı kızdırdı.

DEPREMZEDELERİN YAŞADIKLARI ELE ALINACAK

Hatay'da depremzedelerin depremde yaşadıklarından yola çıkarak çekimleri gerçekleştirilen filmde oyuncular Uğur Çavuşoğlu, İskender Bağcılar, Tolga Kandemir, Cezmi Baskın, Suzan Aksoy, Ömer Ahmet, Hilal Anay, Emre Özmen, Melisa Tuncer rol alıyor.

HALKI KIZDIRDI

Galası 6 Şubat'ta yapılması planlanan filmin çekimleri ise halkı kızdırdı. Sosyal medyadan tepkilerini gösteren Hataylılar "Bu size açık çağrımızdır" başlığıyla imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.